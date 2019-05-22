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Королевский биограф поведал, что в начале романа принц Уильям обращался с Кейт Миддлтон хуже, чем с прислугой

В отношениях принца Уильяма и Кейт Миддлтон случалось разное, но, к счастью, у них получилось пережить все любовные кризисы. Недавно журналистам стало известно о еще одном непростом периоде королевской пары. 
Кейт Миддлтон, Принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям

В конце апреля принц Уильям и Кейт Миддлтон отметили восьмую годовщину семейной жизни. Торжество, которое в прессе назвали «свадьбой века», состоялось спустя 10 лет с момента их знакомства. Практически все эти годы Уильям и Кейт состояли в романтических отношениях.

Впрочем, будущий правитель и дочь успешного предпринимателя могли и вовсе не дойти до венца.

Ранее мы писали о том, что на какое-то время молодые люди расставались, и что у Уильяма имелась другая претендентка на сердце.

Однако, если верить королевскому биографу Эндрю Мортону, у знаменитой пары имелась и другая проблема. Дело в том, что в начале отношений принц довольно некрасиво себя вел по отношению к будущей жене. 

Принц Уильям
 

«Иногда он просто делал вид, что не замечает ее. А если Кейт начинала разговаривать, то он резко перебивал ее и сменял тему», — пишет Мортон в своей книге «Уильям и Кейт». 

«Временами их отношения были весьма натянутыми, они часто ссорились. Кейт задевало, что Уильям ее игнорирует. Иногда ей казалось, что он ведет себя с ней как со слугой», — вспоминает университетский друг пары Майкл Чанг. 

По словам старых приятелей, принц специально задевал Миддлтон. Уильям считал, что таким образом он сможет не только привлечь внимание девушки, но и укрепить ее чувства к нему! Говоря словами классиков, «чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей».

Судя по всему, у Кейт получилось достойно выдержать все любовные испытания. Как известно, в 2007-м, после недолгого расставания, именно наследник престола стал инициатором возобновления их отношений. Тогда Кейт и Уильям уехали в тайное романтическое путешествие, во время которого, если верить источникам,  поклялись всегда быть вместе. 

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22 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Принц Уильям, Кейт Миддлтон

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Непонятно, что там укреплять надо было, когда она и так унизительно стелилась годами. Ее в дверь, она в окно.

  • Не вижу этих людей счастливыми.Работают по протоколу,а лица не живые,Уильям давно смотрит в лес...

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