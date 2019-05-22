Королевский биограф поведал, что в начале романа принц Уильям обращался с Кейт Миддлтон хуже, чем с прислугой

В конце апреля принц Уильям и Кейт Миддлтон отметили восьмую годовщину семейной жизни. Торжество, которое в прессе назвали «свадьбой века», состоялось спустя 10 лет с момента их знакомства. Практически все эти годы Уильям и Кейт состояли в романтических отношениях.
Ранее мы писали о том, что на какое-то время молодые люди расставались, и что у Уильяма имелась другая претендентка на сердце.
Однако, если верить королевскому биографу Эндрю Мортону, у знаменитой пары имелась и другая проблема. Дело в том, что в начале отношений принц довольно некрасиво себя вел по отношению к будущей жене.
«Иногда он просто делал вид, что не замечает ее. А если Кейт начинала разговаривать, то он резко перебивал ее и сменял тему», — пишет Мортон в своей книге «Уильям и Кейт».
По словам старых приятелей, принц специально задевал Миддлтон. Уильям считал, что таким образом он сможет не только привлечь внимание девушки, но и укрепить ее чувства к нему! Говоря словами классиков, «чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей».
Судя по всему, у Кейт получилось достойно выдержать все любовные испытания. Как известно, в 2007-м, после недолгого расставания, именно наследник престола стал инициатором возобновления их отношений. Тогда Кейт и Уильям уехали в тайное романтическое путешествие, во время которого, если верить источникам, поклялись всегда быть вместе.