Королевский биограф поведал, что в начале романа принц Уильям обращался с Кейт Миддлтон хуже, чем с прислугой

В отношениях принца Уильяма и Кейт Миддлтон случалось разное, но, к счастью, у них получилось пережить все любовные кризисы. Недавно журналистам стало известно о еще одном непростом периоде королевской пары.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

В конце апреля принц Уильям и Кейт Миддлтон отметили восьмую годовщину семейной жизни. Торжество, которое в прессе назвали «свадьбой века», состоялось спустя 10 лет с момента их знакомства. Практически все эти годы Уильям и Кейт состояли в романтических отношениях.

Впрочем, будущий правитель и дочь успешного предпринимателя могли и вовсе не дойти до венца.

Ранее мы писали о том, что на какое-то время молодые люди расставались, и что у Уильяма имелась другая претендентка на сердце.



Однако, если верить королевскому биографу Эндрю Мортону, у знаменитой пары имелась и другая проблема. Дело в том, что в начале отношений принц довольно некрасиво себя вел по отношению к будущей жене.



«Иногда он просто делал вид, что не замечает ее. А если Кейт начинала разговаривать, то он резко перебивал ее и сменял тему», — пишет Мортон в своей книге «Уильям и Кейт».

«Временами их отношения были весьма натянутыми, они часто ссорились. Кейт задевало, что Уильям ее игнорирует. Иногда ей казалось, что он ведет себя с ней как со слугой», — вспоминает университетский друг пары Майкл Чанг.

По словам старых приятелей, принц специально задевал Миддлтон. Уильям считал, что таким образом он сможет не только привлечь внимание девушки, но и укрепить ее чувства к нему! Говоря словами классиков, «чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей».

1 2 3 ... 10 Долгое время принц Уильям испытывал терпение Кейт Миддлтон

Судя по всему, у Кейт получилось достойно выдержать все любовные испытания. Как известно, в 2007-м, после недолгого расставания, именно наследник престола стал инициатором возобновления их отношений. Тогда Кейт и Уильям уехали в тайное романтическое путешествие, во время которого, если верить источникам, поклялись всегда быть вместе.