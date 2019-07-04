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Дочь Ирины Салтыковой призналась, что у нее не было мужчины на протяжении последних 9 лет

На днях Алиса Салтыкова дала большое интервью одному из отечественных изданий. В беседе с журналистом девушка рассказала о том, каково быть дочерью знаменитой певицы, о собственном творческом пути, а также о личной жизни. 
Ирина Салтыкова, Алиса Салтыкова
Ирина и Алиса Салтыковы

31-летняя Алиса Салтыкова пошла по стопам своей звездной родительницы. Девушка уже давно развивает сольную карьеру, исполняя песни как на русском, так и на английском языке. 

По признанию Алисы, намного больше внимания она уделяет творчеству, а не личной жизни.

На днях в интервью изданию «Экспресс-газета» Салтыкова-младшая призналась, что вообще не задумывается о том, чтобы когда-то стать женой и мамой — куда важнее для нее добиться успехов в профессии. 

Алиса Салтыкова
 

По словам девушки, последний раз у нее были отношения, еще когда она училась в Европе — практически 9 лет назад!

«У меня в принципе нет потребности в браке, в мужчине. Нет ни времени, ни энергии на отношения. К тому же, мне хочется партнера, а не человека, который будет относиться ко мне как к ребенку», — сказала корреспонденту Алиса. 

Дочь певицы призналась, что представителям мужского пола всегда очень сложно приходилось с ней. Для Салтыковой настолько важна независимость, что она даже запрещает кавалерам платить за нее в ресторане и покупать ей подарки!

Алиса призналась, что пока не готова даже думать о том, сможет ли она когда-нибудь вступить в серьезные отношения и уж тем более стать мамой. «21 век на дворе. Есть куча возможностей завести ребенка и без мужчины. Рожать в 19, чтобы ребенку жрать нечего было — это лучше? Не знаю, будут ли дети в моей судьбе… Я их очень люблю и считаю, что ребенок заслуживает хорошую семью и достойного отца», — резюмировала молодая певица. 

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04 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @alyssasalt__, @irinasaltykova_official/Instagram
Теги

Ирина Салтыкова, Алиса Салтыкова

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Ее выбор и ее мнение, думаю к 40 по залету родит

  • про эту писать стали. делаем ставки куда пойдет. запоет?)))

  • Стали ее пиарить в последнее время.

  • Страшненькая и смешненькая. Очередь из мужчин явно не выстраивается

  • Гость

    про эту писать стали. делаем ставки куда пойдет. запоет?)))

    Уже типа пела в Кремле на выпускном, это что то, голоса нет, пропищала мамину песню, мартовские коты поют лучше. О какой карьере может идти речь?

  • Если я не ошибаюсь, она в Лондоне училась, какую то серьезную специальность получала. Куда в певицы то подалась? Ну зачем? Что, после учебы в Лондоне рабочего места по специальности не нашлось?!

  • В общем здравая неё позиция

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