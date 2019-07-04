Дочь Ирины Салтыковой призналась, что у нее не было мужчины на протяжении последних 9 лет

На днях Алиса Салтыкова дала большое интервью одному из отечественных изданий. В беседе с журналистом девушка рассказала о том, каково быть дочерью знаменитой певицы, о собственном творческом пути, а также о личной жизни.

Ирина и Алиса Салтыковы

31-летняя Алиса Салтыкова пошла по стопам своей звездной родительницы. Девушка уже давно развивает сольную карьеру, исполняя песни как на русском, так и на английском языке.

По признанию Алисы, намного больше внимания она уделяет творчеству, а не личной жизни.

На днях в интервью изданию «Экспресс-газета» Салтыкова-младшая призналась, что вообще не задумывается о том, чтобы когда-то стать женой и мамой — куда важнее для нее добиться успехов в профессии.

По словам девушки, последний раз у нее были отношения, еще когда она училась в Европе — практически 9 лет назад!

«У меня в принципе нет потребности в браке, в мужчине. Нет ни времени, ни энергии на отношения. К тому же, мне хочется партнера, а не человека, который будет относиться ко мне как к ребенку», — сказала корреспонденту Алиса.

Дочь певицы призналась, что представителям мужского пола всегда очень сложно приходилось с ней. Для Салтыковой настолько важна независимость, что она даже запрещает кавалерам платить за нее в ресторане и покупать ей подарки!

1 2 3 ... 8 Алиса Салтыкова поведала, что уже много лет не состояла в отношениях

Алиса призналась, что пока не готова даже думать о том, сможет ли она когда-нибудь вступить в серьезные отношения и уж тем более стать мамой. «21 век на дворе. Есть куча возможностей завести ребенка и без мужчины. Рожать в 19, чтобы ребенку жрать нечего было — это лучше? Не знаю, будут ли дети в моей судьбе… Я их очень люблю и считаю, что ребенок заслуживает хорошую семью и достойного отца», — резюмировала молодая певица.