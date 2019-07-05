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Лолита Милявская ответила на вопрос о молодой любовнице мужа

Не так давно Лолита Милявская сообщила, что разводится с пятым мужем. Певица не стала скрывать от общественности подробности случившегося и даже ответила на несколько вопросов фолловеров. 
Лолита Милявская, Дмитрий Иванов
Лолита Милявская и Дмитрий Иванов (в 2011-м)

4 июля 55-летняя Лолита Милявская заявила, что расстается со своим 44-летним супругом Дмитрием Ивановым. 

По словам певицы, к решению расторгнуть брак они пришли вместе, поняв, что больше не испытывают друг к другу прежних чувств. 

Подобная причина не удовлетворила любопытство фолловеров знаменитости. Они начали предполагать, что же послужило истинным мотивом для разрыва отношений супругов, которые были счастливы вместе целых 9 лет. 

Лолита Милявская, Дмитрий Иванов
 

В своих догадках некоторые пользователи Сети решили оттолкнуться от «классических» историй развода, когда мужчина находит себе более молодую возлюбленную. 

Впрочем, Лолита сразу же поставила все точки над i насчет наличия любовницы у своего пока еще супруга. 

«Можете не верить, но это не так», — ответила одной из подписчиц исполнительница (орфография и пунктуация автора сохранены)

После заявления о разводе Лолиту поддержали многие поклонники, а также звезды отечественного шоу-бизнеса. Слова поддержки в соцсетях певицы оставили Катя Лель, Кристина Орбакайте, Анита Цой и многие другие. 

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05 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, Starface, Persona Stars, Legion-Media.ru, Instagram
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Лолита Милявская, Дмитрий Иванов

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