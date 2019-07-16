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Лера Кудрявцева рассказала о ночных причудах мужа

В одну из недавних ночей в микроблоге Леры Кудрявцевой появился пост, посвященный мужу. В нем телеведущая описала странность, заставившую ее опубликовать текст, не дождавшись утра. 
Лера Кудрявцева, Игорь Макаров
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров

Глубокой ночью 16 июля 48-летняя Лера Кудрявцева написала в своих соцсетях пост, посвященный странному поведению ее 31-летнего мужа Игоря Макарова. 

По словам знаменитости, перед написанием данного текста она проснулась из-за грохота и шума воды. 

«Я вскакиваю, включаю свет и вижу, что мужа рядом нет, а стакан воды пролит на постель», — поделилась с фолловерами телеведущая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

Лера Кудрявцева
 

Судя по всему, мужчине приснилось что-то необычное, вследствие чего он в полусне встал с кровати и ушел в другую комнату.

Когда ему все же удалось проснуться, то он поделился с испуганной женой своим запутанным сновидением. 

«Девоньки, милые, хочу вас предупредить. Если собираетесь замуж за молодого, знайте — они летают во сне!» — пошутила Лера. 

Фолловеры посмеялись над ночным откровением Кудрявцевой и рассказали ей о похожих случаях из своей жизни. Как оказалось, со странными сновидениями и эпизодами лунатизма сталкивались почти все, но многие не считают это поводом для беспокойства. 

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16 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @leratv/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Лера Кудрявцева, Игорь Макаров

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