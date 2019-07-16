Лера Кудрявцева рассказала о ночных причудах мужа

Глубокой ночью 16 июля 48-летняя Лера Кудрявцева написала в своих соцсетях пост, посвященный странному поведению ее 31-летнего мужа Игоря Макарова.
«Я вскакиваю, включаю свет и вижу, что мужа рядом нет, а стакан воды пролит на постель», — поделилась с фолловерами телеведущая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Судя по всему, мужчине приснилось что-то необычное, вследствие чего он в полусне встал с кровати и ушел в другую комнату.
«Девоньки, милые, хочу вас предупредить. Если собираетесь замуж за молодого, знайте — они летают во сне!» — пошутила Лера.
Фолловеры посмеялись над ночным откровением Кудрявцевой и рассказали ей о похожих случаях из своей жизни. Как оказалось, со странными сновидениями и эпизодами лунатизма сталкивались почти все, но многие не считают это поводом для беспокойства.