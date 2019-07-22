Дарья Мороз впервые заговорила о разводе с Константином Богомоловым

С момента расставания Дарьи Мороз и Константина Богомолова прошел почти год. На днях впервые за долгое время актриса рассказала об отношениях с экс-супругом.

Дарья Мороз и Константин Богомолов

В августе 2018-го Дарья Мороз и Константин Богомолов развелись после 8 лет брака. Поговаривают, что на тот момент они уже давно были не вместе.

По словам знакомых бывших возлюбленных, после расставания они сохранили весьма теплые отношения и даже продолжили работать над совместными проектами.

Впрочем, пользователи Сети замечали, как критично относится Дарья к новой избраннице экс-супруга Ксении Собчак. Однажды в соцсетях между женщинами даже разгорелся нешуточный конфликт — правда, весьма завуалированный.

Константин Богомолов и Ксения Собчак

За прошедшее время журналисты не раз спрашивали актрису и режиссера о причинах их расставания — но почти всегда они уходили от ответа. Однако на днях Мороз дала большое интервью изданию Hello!, в котором подняла тему и о бывшем муже.

Звезда подтвердила, что поддерживает отношения с мужчиной. «За то время, что мы состояли в браке, между нами возникли особые связи, и они не рвутся», — объяснила Дарья.

«Если люди жили в гармонии, с уважением относились друг к другу и после этого у них хватило ума и такта разойтись без скандала, без судов, без какой-то катастрофы, дележки имущества и детей, мне кажется, это нормальная ситуация. Мы с Костей всегда были честны друг перед другом, и период расставания — непростой для обоих — переживали вместе. Оба понимали, что вражды не может быть ни в каком виде: у нас есть дочь, Аня, которую мы любим одинаково сильно, у нас есть сфера творчества, где мы продолжаем работать вместе», — рассказала изданию актриса.

1 2 3 ... 10 Дарья Мороз рассказала об отношениях с бывшим мужем Константином Богомоловым

Поддержала Мороз тему и о новых отношениях, но не уточнила, свободно ли сейчас ее сердце. Артистка призналась, что мужчины боятся ее сильного характера и оказываются не готовыми на различные поступки.