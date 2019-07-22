Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Анна Хилькевич призналась, что ревновала мужа к подругам

Через пару недель Анна Хилькевич и Артур Волков отметят четвертую годовщину своей свадьбы. Как оказалось, почти все эти годы 32-летняя актриса испытывала огромное чувство ревности по отношению к супругу. 
Анна Хилькевич
Анна Хилькевич и Артур Волков

Вот уже несколько лет Анна Хилькевич счастлива в браке с бизнесменом Артуром Волковым и растит с ним двух маленьких дочерей. 

Хейтеры постоянно подозревают наличие проблем в отношениях актрисы и предпринимателя, но Анна регулярно опровергает злые сплетни о себе и муже. 

А на днях в своем микроблоге Хилькевич сама затронула острую тему — молодая женщина поведала, что долгое время ревновала своего супруга. 

Анна Хилькевич
 

По словам знаменитости, болезненное недоверие к Артуру она испытывала из-за неверных психологических установок, внушаемых ей родителями с самых малых лет. 

«В детстве меня учили, что доверять мужчинам нельзя. Подруг близко к мужу подпускать нельзя. Везде обман и опасности. И жить с такими мыслями и стереотипами непросто в отношениях, скажу я вам», — написала на своей странице Анна. 

Актриса призналась, что они с супругом не раз сильно скандалили из-за необоснованной ревности и не могли наладить нормальное общение. «У меня ушло почти три года здоровых отношений на то, чтобы я расслабилась и начала доверять», — рассказала звезда. 

Хилькевич не скрыла, что иногда все еще испытывает тревожные чувства по отношению к супругу, но чаще всего они связаны с ее бурной фантазией. «Бывает, что после какого-нибудь неприятного сна я потом еще полдня дуюсь на мужа», — пошутила знаменитость. 

Перейти к обсуждению 4


22 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @annakhilkevich/Instagram
Теги

Анна Хилькевич

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Вау

  • Самоутешение

  • Все Эти Годы! )))

  • Почему он Волков?Где-то писали,что он-армянин,и фамилия у него-Мартиросян(если не ошибаюсь).Она и сама возмущалась когда-то,что фамилия Волков ни какого отношения к её мужу не имеет.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-17 12:24:00
295
Ужас, стыд какой, позор на весь мир. Зачем к ней лезть? Люди взрослые, сами разберутся. Гага как личность, несомненно, интереснее, но дело сейчас не в этом. Какое вообще людям дело до чужих отношений?
Место встречи: российские звезды теперь тоже атакуют Леди Гагу в Инстаграме
94 Комментариев
Гость 2019-07-17 14:57:00
263
Так сделал бы вазэктомию. Он не знает откуда дети берутся? И че бы обеспеченным двоих не иметь, денег хватит, или на тот свет собрался забирать...Столько вопросов, вроде разумный состоявшийся человек, а разборки как у Малахова в передачах.
Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену, когда та отказалась сделать аборт
57 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.