Анна Хилькевич призналась, что ревновала мужа к подругам

Вот уже несколько лет Анна Хилькевич счастлива в браке с бизнесменом Артуром Волковым и растит с ним двух маленьких дочерей.
А на днях в своем микроблоге Хилькевич сама затронула острую тему — молодая женщина поведала, что долгое время ревновала своего супруга.
По словам знаменитости, болезненное недоверие к Артуру она испытывала из-за неверных психологических установок, внушаемых ей родителями с самых малых лет.
Актриса призналась, что они с супругом не раз сильно скандалили из-за необоснованной ревности и не могли наладить нормальное общение. «У меня ушло почти три года здоровых отношений на то, чтобы я расслабилась и начала доверять», — рассказала звезда.
Хилькевич не скрыла, что иногда все еще испытывает тревожные чувства по отношению к супругу, но чаще всего они связаны с ее бурной фантазией. «Бывает, что после какого-нибудь неприятного сна я потом еще полдня дуюсь на мужа», — пошутила знаменитость.