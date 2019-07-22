Анна Хилькевич призналась, что ревновала мужа к подругам

Через пару недель Анна Хилькевич и Артур Волков отметят четвертую годовщину своей свадьбы. Как оказалось, почти все эти годы 32-летняя актриса испытывала огромное чувство ревности по отношению к супругу.

Анна Хилькевич и Артур Волков

Вот уже несколько лет Анна Хилькевич счастлива в браке с бизнесменом Артуром Волковым и растит с ним двух маленьких дочерей.

Хейтеры постоянно подозревают наличие проблем в отношениях актрисы и предпринимателя, но Анна регулярно опровергает злые сплетни о себе и муже.

А на днях в своем микроблоге Хилькевич сама затронула острую тему — молодая женщина поведала, что долгое время ревновала своего супруга.

По словам знаменитости, болезненное недоверие к Артуру она испытывала из-за неверных психологических установок, внушаемых ей родителями с самых малых лет.

«В детстве меня учили, что доверять мужчинам нельзя. Подруг близко к мужу подпускать нельзя. Везде обман и опасности. И жить с такими мыслями и стереотипами непросто в отношениях, скажу я вам», — написала на своей странице Анна.

Актриса призналась, что они с супругом не раз сильно скандалили из-за необоснованной ревности и не могли наладить нормальное общение. «У меня ушло почти три года здоровых отношений на то, чтобы я расслабилась и начала доверять», — рассказала звезда.

1 2 3 ... 10 Анна Хилькевич рассказала фолловерам, что долго ревновала своего мужа

Хилькевич не скрыла, что иногда все еще испытывает тревожные чувства по отношению к супругу, но чаще всего они связаны с ее бурной фантазией. «Бывает, что после какого-нибудь неприятного сна я потом еще полдня дуюсь на мужа», — пошутила знаменитость.