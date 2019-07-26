Лолита Милявская встретила свою первую любовь спустя 39 лет

В жизни Лолиты Милявской было немало мужчин. Однако с одним из своих самых первых избранников она не виделась уже несколько десятилетий. На днях состоялась неожиданная встреча певицы и ее экс-возлюбленного, к которому она до сих пор испытывает чувства.

Фрагменты программы Agentshow

25 июля вышел заключительный выпуск второго сезона YouTube-шоу Насти Ивлеевой Agentshow. На этот раз гостьей программы стала 55-летняя Лолита Милявская.

Знаменитости не могли не обсудить личную жизнь певицы, которая недавно объявила о намерении развестись с мужем

Впрочем, женщины говорили не только о пятом супруге Лолиты, но и о других мужчинах в ее жизни. После этого Настя устроила собеседнице сюрприз и предложила угадать гостя, внезапно появившегося в студии.

После череды наводящих вопросов Милявская поняла, что спиной к ней сидит солист некогда известной группы «Аракс» Анатолий Алешин.

В подростковые годы будущая звезда была безответно влюблена в известного музыканта.

«Я его люблю до сих пор. Это моя первая большая любовь, не омраченная сексом. Я сходила по нему с ума. Об этом знали все», — сказала Лолита Насте Ивлеевой.

1 2 3 ... 10 Недавно Лолита Милявская стала новой гостей программы Насти Ивлеевой Agentshow

Старые знакомые очень обрадовались встрече и долго обнимались и целовались друг с другом. Впрочем, даже сейчас им суждено остаться просто друзьями. «Ты на выданье. А я мужчина старше тебя и женатый», — сказал певице Алешин.