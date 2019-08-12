Виктория Лопырева рассказала, как начинался ее роман с Игорем Булатовым

Вот уже некоторое время Виктория Лопырева состоит в отношениях с бизнесменом Игорем Булатовым, которому этой зимой родила сына. На днях телеведущая решила поведать фолловерам о том, как зародилась их любовь.

Игорь Булатов и Виктория Лопырева

О романе Виктории Лопыревой и Игоря Булатова стало известно буквально за месяц до рождения их сына Марка Лионеля. Тогда Булатов только развелся с Татой Карапетян, которая родила ему двоих детей.

По словам Виктории, она никогда не вмешивалась в семейную жизнь Игоря и в какой-то момент даже хотела расстаться с ним.

12 августа в своем микроблоге молодая мама написала пост, посвященный отношениям с возлюбленным. В нем она рассказала о начале романа с бизнесменом.

Лопырева призналась, что ее отношения с Булатовым всегда были очень романтичными. Влюбленные постоянно назначали друг другу свидания — на первых порах они виделись крайне редко.

«Мы гуляли по паркам Москвы или встречались в разных странах», — написала знаменитость (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

После рождения сына пара не отказалась от романтичной традиции — хотя и сильно ограничила список мест для проведения свиданий. «Мы назначали встречи в кафе, что внизу дома, или прямо на кухне», — вспоминает Виктория.

1 2 3 ... 10 Виктория Лопырева рассказала о начале отношений с Игорем Булатовым

На прошлой неделе Марку Лионелю исполнилось полгода. Теперь модель и бизнесмен могут себе позволить чаще оставлять сына с бабушкой и проводить время вместе — недавно они больше недели отмечали день рождения Виктории вдали от семьи, а сейчас снова отправились в поездку вдвоем в Стамбул.