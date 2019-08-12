Виктория Лопырева рассказала, как начинался ее роман с Игорем Булатовым

О романе Виктории Лопыревой и Игоря Булатова стало известно буквально за месяц до рождения их сына Марка Лионеля. Тогда Булатов только развелся с Татой Карапетян, которая родила ему двоих детей.
12 августа в своем микроблоге молодая мама написала пост, посвященный отношениям с возлюбленным. В нем она рассказала о начале романа с бизнесменом.
Лопырева призналась, что ее отношения с Булатовым всегда были очень романтичными. Влюбленные постоянно назначали друг другу свидания — на первых порах они виделись крайне редко.
После рождения сына пара не отказалась от романтичной традиции — хотя и сильно ограничила список мест для проведения свиданий. «Мы назначали встречи в кафе, что внизу дома, или прямо на кухне», — вспоминает Виктория.
На прошлой неделе Марку Лионелю исполнилось полгода. Теперь модель и бизнесмен могут себе позволить чаще оставлять сына с бабушкой и проводить время вместе — недавно они больше недели отмечали день рождения Виктории вдали от семьи, а сейчас снова отправились в поездку вдвоем в Стамбул.