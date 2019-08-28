Мария Вебер поблагодарила Юлию Волкову за то, что та увела у нее беременной жениха, с которым сама не стала счастлива

В начале 2000-х вся страна обсуждала звездный любовный треугольник с участием певиц Юлии Волковой и Марии Вебер и сыном известного бизнесмена Парвиза Ясинова. Спустя годы Мария решилась высказаться о неудачном опыте семейной жизни.

Мария Вебер

Многие помнят 32-летнюю певицу Марию Вебер по участию в российском проекте «Фабрика Звезд» и выступлениям в составе группы «Тутси». Тогда, в начале 2000-х, у юной девушки были все шансы стать звездой номер один — но она выбрала тихое семейное счастье.

Мария без памяти влюбилась в наследника крупного московского бизнесмена Парвиза Ясинова. В 2006-м она родила жениху сына.

Ради избранника Вебер даже была готова принять ислам и навсегда покинуть сцену. Однако Парвиз не оценил жертвенность матери своего ребенка и вскоре бросил ее ради солистки группы «Тату» Юлии Волковой.

Мария Вебер и Парвиз Ясинов

Певица не сразу, но смогла оправиться от потрясения, снова выйти замуж и вернуться на сцену. На днях она впервые высказалась о событиях прошлых лет, дав небольшое интервью корреспонденту портала «Дни.ру».

Мария призналась, что первое время ей было очень нелегко. «Теперь же я поняла, что рада случившемуся. Хочу сказать Юле ''спасибо'' за то, что увела мужика!» — заявила исполнительница.

«Моя жизнь благодаря этому стала лучше, чем могла быть. С самой Юлей после всей этой истории я, конечно, виделась, но мы не здороваемся. Хотя вцепиться ей в лицо ногтями тоже не хотела. Вина в случившемся не на ней, а на мужчине, думаю», — считает артистка.

1 2 3 ... 8 Мария Вебер благодарна Юлии Волковой за то, что много лет назад она разлучила ее с возлюбленным

К тому же, Вебер отметила, что у самой Волковой тоже не получилось стать счастливой с сыном олигарха — в 2010-м, спустя три года после рождения общего ребенка, Юлия и Парвиз расстались. «В итоге, все обернулось бумерангом. Жизнь ее наказала», — уверена Мария.