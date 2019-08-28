Мария Вебер поблагодарила Юлию Волкову за то, что та увела у нее беременной жениха, с которым сама не стала счастлива

Многие помнят 32-летнюю певицу Марию Вебер по участию в российском проекте «Фабрика Звезд» и выступлениям в составе группы «Тутси». Тогда, в начале 2000-х, у юной девушки были все шансы стать звездой номер один — но она выбрала тихое семейное счастье.
Ради избранника Вебер даже была готова принять ислам и навсегда покинуть сцену. Однако Парвиз не оценил жертвенность матери своего ребенка и вскоре бросил ее ради солистки группы «Тату» Юлии Волковой.
Певица не сразу, но смогла оправиться от потрясения, снова выйти замуж и вернуться на сцену. На днях она впервые высказалась о событиях прошлых лет, дав небольшое интервью корреспонденту портала «Дни.ру».
«Моя жизнь благодаря этому стала лучше, чем могла быть. С самой Юлей после всей этой истории я, конечно, виделась, но мы не здороваемся. Хотя вцепиться ей в лицо ногтями тоже не хотела. Вина в случившемся не на ней, а на мужчине, думаю», — считает артистка.
К тому же, Вебер отметила, что у самой Волковой тоже не получилось стать счастливой с сыном олигарха — в 2010-м, спустя три года после рождения общего ребенка, Юлия и Парвиз расстались. «В итоге, все обернулось бумерангом. Жизнь ее наказала», — уверена Мария.