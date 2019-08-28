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Мария Вебер поблагодарила Юлию Волкову за то, что та увела у нее беременной жениха, с которым сама не стала счастлива

В начале 2000-х вся страна обсуждала звездный любовный треугольник с участием певиц Юлии Волковой и Марии Вебер и сыном известного бизнесмена Парвиза Ясинова. Спустя годы Мария решилась высказаться о неудачном опыте семейной жизни. 
Мария Вебер
Мария Вебер

Многие помнят 32-летнюю певицу Марию Вебер по участию в российском проекте «Фабрика Звезд» и выступлениям в составе группы «Тутси». Тогда, в начале 2000-х, у юной девушки были все шансы стать звездой номер один — но она выбрала тихое семейное счастье. 

Мария без памяти влюбилась в наследника крупного московского бизнесмена Парвиза Ясинова. В 2006-м она родила жениху сына.

Ради избранника Вебер даже была готова принять ислам и навсегда покинуть сцену. Однако Парвиз не оценил жертвенность матери своего ребенка и вскоре бросил ее ради солистки группы «Тату» Юлии Волковой. 

Мария Вебер, Парвиз Ясинов
Мария Вебер и Парвиз Ясинов

Певица не сразу, но смогла оправиться от потрясения, снова выйти замуж и вернуться на сцену. На днях она впервые высказалась о событиях прошлых лет, дав небольшое интервью корреспонденту портала «Дни.ру»

Мария призналась, что первое время ей было очень нелегко. «Теперь же я поняла, что рада случившемуся. Хочу сказать Юле ''спасибо'' за то, что увела мужика!» — заявила исполнительница. 

«Моя жизнь благодаря этому стала лучше, чем могла быть. С самой Юлей после всей этой истории я, конечно, виделась, но мы не здороваемся. Хотя вцепиться ей в лицо ногтями тоже не хотела. Вина в случившемся не на ней, а на мужчине, думаю», — считает артистка. 

  • Мария Вебер
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    Мария Вебер благодарна Юлии Волковой за то, что много лет назад она разлучила ее с возлюбленным
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К тому же, Вебер отметила, что у самой Волковой тоже не получилось стать счастливой с сыном олигарха — в 2010-м, спустя три года после рождения общего ребенка, Юлия и Парвиз расстались. «В итоге, все обернулось бумерангом. Жизнь ее наказала», — уверена Мария. 

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28 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @official_juliavolkova, @masha_weber, @vikamaleeva/Instagram
Теги

Мария Вебер, Юля Волкова, Парвиз Ясинов

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Мария то покрасивее будет ,Юльки силиконовой свистульки 🤗

  • Ой, помню так нравилась она мне на фабрике звезд. Вот если попросить назвать красивых женщин, на ум приходит в том числе и она. Считаю, что она красотка без всяких там преувеличений) Да и простая, не зазнавшаяся, в инсте отвечает подписчикам, работает, стремится к чему-то, учится) сын уже с нее ростом))

  • как увела у беременной? она же родила 🤔

  • Реально выглядит старше 32 ,лет 45 на фото

  • Я вообще подумала на фото Стриженова)))

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