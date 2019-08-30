Экс-возлюбленный Марии Мироновой заявил, что она «забеременела ему назло»

На днях Мария Миронова объявила о том, что вскоре станет мамой во второй раз. Не все спокойно отнеслись к заявлению актрисы — как минимум не рад этой новости ее бывший избранник, врач-онколог Дмитрий Барановский.

Мария Миронова

28 августа 46-летняя Мария Миронова рассказала фолловерам, что через несколько месяцев родит второго ребенка. Звезда не стала называть примерную дату рождения малыша, а также не раскрыла личность отца будущего наследника.

Пока поклонники поздравляли актрису и желали здоровья ей и будущему малышу, на связь с прессой вышел ее бывший возлюбленный, 31-летний Дмитрий Барановский.

Мужчина поведал корреспонденту «Комсомольской правды», что около года был счастлив с артисткой (с конца 2015-го по осень 2016 года) и даже предоставил изданию их совместные фотографии. Ради нее он бросил жену, которая тогда только родила ему второго ребенка.



«Конечно, для супруги мой уход стал шоком, я так виноват. К тому же, дочь мы назвали Машенькой, и я знал, в честь кого… Маша просила не торопить события, подождать, все время спрашивала, что я в ней нашел. Но я был полон решимости. Меня как будто волной накрыло, не мог без нее жить. Из дома ушел с одним чемоданом», — делится мужчина.



По словам Дмитрия, они с Мироновой планировали пожениться и даже обвенчаться — но священник порекомендовал им не спешить и подождать, пока пройдет хотя бы год с момента развода Барановского с первой женой.

Мечтали влюбленные и о детях — вот только их планам так и не удалось свершиться. «Однажды у нее вдруг началось кровотечение. Мы очень испугались. Я экстренно связался с врачами, повез ее в больницу. Только потом мы узнали, что увы, ребенка у нас не будет», — вспоминает Барановский.

Со временем в отношениях пары начались проблемы. Дмитрий признает, что сильно ревновал актрису, чем провоцировал появление агрессии и упреков в свой адрес.

«Однажды она сказала: ''Все, уходи''. Я заявил, что никуда не денусь — как жил у нее, так и буду жить. Но в этот вечер она вернулась домой с охраной. Выставила мой чемодан и меня вместе с ним. И следующие два месяца ходила с охраной, которая, как муху, отгоняла меня от нее. Я дневал и ночевал под ее окнами, мы даже переписывались. Расставались мы со страшными скандалами. При этом нам было, что делить — машина, крупная сумма денег. Ничего из этого Маша мне не отдала», — рассказывает Барановский.



1 2 3 ... 10 На днях выяснилось, что пару лет назад Мария Миронова встречалась с мужчиной на 15 лет младше себя

Дмитрий признался, что до сих пор любит Марию и считает ее главной женщиной в своей жизни. Он уверен, что знаменитость испытывала к нему чувства и после расставания — просто гордость и импульсивность не позволили ей снова стать счастливой рядом с экс-избранником. Именно поэтому Барановский шокирован новостью об интересном положении актрисы.



«Когда я узнал о ее беременности, это просто перевернуло весь мой мир. Как все могло так быстро случиться? Маша никогда не торопилась. А тут уже успела выйти замуж и забеременеть! Не думаю, что она торопится стать матерью из-за возраста, для нее это никогда не было проблемой. Мол, заморожу яйцеклетки, потом суррогатная мама родит. Если честно, у меня есть мысль, что она все это делает мне назло, чтобы доказать, что у нее все прекрасно. Дай бог, чтобы это была любовь. Однажды я видел ее с новым мужчиной, но ничего о нем не знаю, даже профессию», — резюмирует мужчина.