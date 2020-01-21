«Всегда думаю о тебе»: Евгения Феофилактова поздравила с днем рождения бывшего восточного жениха

Прошедшей осенью Евгения Феофилактова рассказала фолловерам о своем страстном романе с ливанским бизнесменом Маджидом Гиагиа, живущим в Дубае.
Увы, реальная жизнь оказалась не похожа на восточную сказку. В начале декабря Маджид и Евгения расстались. Ливанец утверждал, что все дело в зависимости красавицы от соцсетей, пока в СМИ писали, что Маджид был неверен россиянке.
Почти сразу после разрыва Гиагиа ушел в загул с девушками модельной внешности. Феофилактова же выждала несколько недель, прежде чем снова начать ходить на свидания.
21 января Маджид отмечает день рождения. Знаменитость решила публично поздравить экс-партнера, выложив в соцсети совместное фото и трогательный текст.
«Быть может, я и не рядом с тобой в твой праздник, но я всегда думаю о тебе и желаю всего самого лучшего», — написала молодая женщина.
Мужчина пока никак не прокомментировал поздравление россиянки. Зато интернет-пользователям все сразу же стало понятно. «Наверное, вы помирились!» — написала в аккаунте знаменитости одна из подписчиц.
А как вы считаете, что происходит между Евгенией и Маджидом?