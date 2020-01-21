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«Всегда думаю о тебе»: Евгения Феофилактова поздравила с днем рождения бывшего восточного жениха

Незадолго до Нового года Евгения Феофилактова рассталась с ливанским бизнесменом Маджидом Гиагиа. Все это время инстадива демонстрировала, что ей хорошо и без бывшего возлюбленного.
Евгения Феофилактова
Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа

Прошедшей осенью Евгения Феофилактова рассказала фолловерам о своем страстном романе с ливанским бизнесменом Маджидом Гиагиа, живущим в Дубае. 

Отношения пары развивались стремительно: звезда размышляла о свадьбе и постоянно выкладывала романтичные снимки с мужчиной. 

Увы, реальная жизнь оказалась не похожа на восточную сказку. В начале декабря Маджид и Евгения расстались. Ливанец утверждал, что все дело в зависимости красавицы от соцсетей, пока в СМИ писали, что Маджид был неверен россиянке

 
 

Почти сразу после разрыва Гиагиа ушел в загул с девушками модельной внешности. Феофилактова же выждала несколько недель, прежде чем снова начать ходить на свидания. 

Кто бы знал, что Евгения по-прежнему испытывает чувства к бизнесмену...

21 января Маджид отмечает день рождения. Знаменитость решила публично поздравить экс-партнера, выложив в соцсети совместное фото и трогательный текст. 

«Быть может, я и не рядом с тобой в твой праздник, но я всегда думаю о тебе и желаю всего самого лучшего», — написала молодая женщина. 

«Я хочу сказать тебе только это: я люблю тебя, мой дорогой лев», — закончила пост неожиданным признанием Феофилактова.
  • Евгения Феофилактова
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    Евгения Феофилактова неоднозначно поздравила с днем рождения бывшего жениха
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Мужчина пока никак не прокомментировал поздравление россиянки. Зато интернет-пользователям все сразу же стало понятно. «Наверное, вы помирились!» — написала в аккаунте знаменитости одна из подписчиц. 

А как вы считаете, что происходит между Евгенией и Маджидом?

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21 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @evgeniyafeofilaktova, @majed.geagea/Instagram
Теги

Евгения Феофилактова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Думает..... Надо же

  • По-английски как по-русски🤦🏻‍♀️ Она ж вроде собиралась английский изучать. Почему не стала? Или типа всё, вон, изучила, fluent?😆

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