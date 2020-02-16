Влюбленный олиграх подарил Наталье Штурм сапфиры с бриллиантами на 20 млн рублей

15 февраля Наталья Штурм стала героиней программы «Секрет на миллион». В студии у Леры Кудрявцевой звезда девяностых откровенно рассказала о своих скандалах, романах и щедрых подарках от поклонников.

Наталья Штурм стала героиней программы «Секрет на миллион»

В девяностые Наталья Штурм проснулась знаменитой благодаря необычайному голосу и красивой песне «Школьный роман». Вторая волна популярности настигла певицу пару лет назад: Наталья освоила Инстаграм, где стала выкладывать откровенные (порой — непристойные) фотографии.



За скандальными снимками последовали скандальные заявления. Штурм уверяла, что у нее нет отбоя от молодых любовников и богатых олигархов. Вот и в программе «Секрет на миллион» Наталья в очередной раз коснулась темы своих романов.

Лера Кудрявцева заметила на шее у певицы дорогое украшение, и Наталья не стала лукавить, признавшись, что этот комплект (колье и серьги), усыпанный сапфирами и бриллиантами, ей подарил влюбленный в нее (и женатый) олигарх. Имени его она не назвала.



Наталья поведала и о непростых отношениях с бывшим мужем Игорем Павловым — отцом ее сына Арсения. Супруги прожили в браке всего два года и расстались после того, как Игорь жестоко избил жену, сломав ей нос и ключицу. Однако Наталья призналась, что это не помешало им встречаться потом еще на протяжении шести лет.

Сейчас экс-супруги не общаются. Более того: полгода назад Штурм, устав от забот об их 16-летнем сыне, перевезла парня к папе (хотя минутой ранее признавалась, что мужчина страдает от алкогольной зависимости). Арсений, по всей видимости, расценил это как предательство и перестал общаться с матерью. Благодаря программе мама и сын встретились.