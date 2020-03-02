Экс-возлюбленные Батрутдинова, биохимик, трансгендер, таксист и Чума: кто пришел побороться за нового «холостяка»

1 марта на ТНТ вышла первая серия шоу «Холостяк». Главный герой седьмого сезона Антон Криворотов познакомился с 25 претендентками на его сердце.

Антон Криворотов

Два года телеканал ТНТ искал нового героя для шоу «Холостяк» — им стал 33-летний стоматолог Антон Криворотов. 1 марта состоялась премьера проекта: мужчина познакомился с девушками. Зрители единогласно назвали состав участниц седьмого сезона шоу самым эффектным.



Мы уже рассказывали вам о трех претендентках на сердце Антона — звезде физрука Полине Гренц, модели Лизе Адаменко и экс-супруге футболиста Александра Кержакова Милане Тюльпановой. Все они прошли отбор и стали участницами проекта. Правда, только Полина получила розу без всяких сомнений со стороны «холостяка».

На церемонии, когда первые цветки были вручены, Милана вдруг занервничала и попросила Антона уделить ей пару минут наедине.

Там девушка рассказала о скандальном разводе и со слезами на глазах призналась, что разучилась верить мужчинам. Тюльпанова открыто попросила Криворотова дать ей шанс снова научиться любить, и он не оставил эту просьбу без внимания. Стоит ли говорить, как другие участницы отнеслись к такому приему Миланы?

Адаменко с самого начала вела себя крайне вызывающе, а во время личного разговора с друзьями Криворотова, Ириной Горбачевой и Павлом Деревянко, и вовсе показалась девушкой, которой требуется помощь психолога. Лиза поделилась своей историей отношений с топ-менеджером «Лукойла» Валентином Ивановым, который почти втрое ее старше. «Ты себя продала, получается?» — прямо спросила Горбачева девушку, но та лишь покачала головой.

На церемонии, когда все 15 роз были вручены девушкам, Антон попросил шестнадцатую и подарил ее Лизе.

На проект также пришли две экс-возлюбленные Тимура Батрутдинова. Первая, 26-летняя Алина Чусь, боролась за сердце резидента Comedy Club на третьем «Холостяке», а вторая, 28-летняя Олеся Романо, пыталась добиться расположения юмориста в шоу «План Б». Обе девушки получили розы и от Криворотова.

Антон Криворотов и Олеся Романо

Экстравагантная блогерша Чума Вечеринка также решила попытать свое счастье на проекте. Другие участницы (да и сам Антон, как он позднее признался) были уверены, что такая девушка «холостяку» не подходит. Однако в разговоре с Ириной Горбачевой участница сняла с себя маску шута. Оказалось, Чуму на самом деле зовут Вика, она выросла без родителей и никогда по-настоящему не любила.

Показав Криворотову свой внутренний мир, она осталась в проекте.

Участницами шоу также стали 31-летняя Карина Фомбо, работающая таксистом, 26-летняя скромная мулатка Барбара Соланс, получившая розу первого впечатления, 24-летняя Дарья Хаитметова — биохимик по образованию, покорившая «холостяка» своими знаниями.

1 2 3 ... 11 Антон Криворотов — новый герой шоу «Холостяк» на ТНТ

На шоу также пришла 27-летняя модель и визажист Заки Мусин. Заки — в прошлом мужчина. Во время разговора с Криворотовым Мусин честно рассказала о своем «преображении», где упомянула тот факт, что стала женщиной без приема каких-либо гормональных препаратов. Антон подчеркнул, что уважает ее смелость, однако добавил, что он абсолютно гетеросексуальный мужчина, который не способен до конца принять ее бэкграунд.