«Голубь мира» — так называется телеграм-канал Яны Рудковской. По всей видимости, оно выбрано неслучайно: продюсер действительно стремится решать конфликты, даже если они не касаются ее напрямую.
Так, в прошлом году Яна оказалась в центре скандала между Миланой Тюльпановой и Александром Кержаковым, а сегодня она переживает за брак Оксаны Самойловой и Джигана. Об этом Рудковская рассказала в беседе с порталом Super.
Яна отметила, что всегда знала Джигана как спортивного парня, семьянина.
Когда мы все стали свидетелем его второй стороны, продюсер решила, что это спланированный сценарий — для будущего реалити-шоу. «Я подумала, что это просто гениальная постановка, так как у меня была 100% информация о готовящемся проекте», — призналась Яна.
Далее Рудковская рассказала, как позвонила Самойловой и узнала, что все происходящее — это, увы, реальность. Яна выразила слова поддержки Оксане и заявила, что планирует вмешаться в эту историю. А именно — помирить супругов.
«Очень хочу поговорить с Денисом (наст. имя Джигана — прим. Woman.ru), потому что знаю, что он меня уважает, у нас доверительные отношения. <...> У каждого человека есть в жизни проблемы, и главное его не обвинять в этом. Я уверена: эта сложная ситуация сделает их еще сильнее. Я верю, что Джиган справится, встанет на путь истинный, вымолит прощение и докажет Оксане, что он хороший муж и отец. Я очень надеюсь, что Оксана его простит. Я думаю, они друг друга очень любят», — поделилась Яна.
Многие интернет-пользователи осудили Рудковскую за альтруизм, отметив, что супруги должны сами решить свои проблемы. А вы бы хотели, чтобы Самойлова и Джиган помирились?
3 апреля 2020 · ·
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