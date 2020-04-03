«Голубь мира» — так называется телеграм-канал Яны Рудковской. По всей видимости, оно выбрано неслучайно: продюсер действительно стремится решать конфликты, даже если они не касаются ее напрямую.



Так, в прошлом году Яна оказалась в центре скандала между Миланой Тюльпановой и Александром Кержаковым, а сегодня она переживает за брак Оксаны Самойловой и Джигана. Об этом Рудковская рассказала в беседе с порталом Super.

Яна отметила, что всегда знала Джигана как спортивного парня, семьянина.

Когда мы все стали свидетелем его второй стороны, продюсер решила, что это спланированный сценарий — для будущего реалити-шоу. «Я подумала, что это просто гениальная постановка, так как у меня была 100% информация о готовящемся проекте», — призналась Яна.