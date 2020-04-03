Голубь мира: Яна Рудковская намерена воссоединить Джигана и Оксану Самойлову

В новом интервью Яна Рудковская рассказала о том, как проходит ее карантин. Кроме того продюсер поделилась своими планами в отношении супругов Джигана и Оксаны Самойловой. Да-да!

Яна Рудковская
Яна Рудковская дала новое интервью

«Голубь мира» — так называется телеграм-канал Яны Рудковской. По всей видимости, оно выбрано неслучайно: продюсер действительно стремится решать конфликты, даже если они не касаются ее напрямую.

Так, в прошлом году Яна оказалась в центре скандала между Миланой Тюльпановой и Александром Кержаковым, а сегодня она переживает за брак Оксаны Самойловой и Джигана. Об этом Рудковская рассказала в беседе с порталом Super.

Яна отметила, что всегда знала Джигана как спортивного парня, семьянина.

Когда мы все стали свидетелем его второй стороны, продюсер решила, что это спланированный сценарий — для будущего реалити-шоу. «Я подумала, что это просто гениальная постановка, так как у меня была 100% информация о готовящемся проекте», — призналась Яна.

Далее Рудковская рассказала, как позвонила Самойловой и узнала, что все происходящее — это, увы, реальность. Яна выразила слова поддержки Оксане и заявила, что планирует вмешаться в эту историю. А именно — помирить супругов. 

«Очень хочу поговорить с Денисом (наст. имя Джигана — прим. Woman.ru), потому что знаю, что он меня уважает, у нас доверительные отношения. <...> У каждого человека есть в жизни проблемы, и главное его не обвинять в этом. Я уверена: эта сложная ситуация сделает их еще сильнее. Я верю, что Джиган справится, встанет на путь истинный, вымолит прощение и докажет Оксане, что он хороший муж и отец. Я очень надеюсь, что Оксана его простит. Я думаю, они друг друга очень любят», — поделилась Яна.

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Яна Рудковская дала новое интервью
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Многие интернет-пользователи осудили Рудковскую за альтруизм, отметив, что супруги должны сами решить свои проблемы. А вы бы хотели, чтобы Самойлова и Джиган помирились? 

3 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • да, я очень-очень переживаю за них. мне даже, в принципе, НЕ интересно, что в мире сейчас происходит.... лишь бы они воссоединились!!! . что, и этот коммент тоже удалите, как неугодный?)))
  • Баба Рудковская затычка в любой дыре, ну перестань вмешиваться в чужие семьи! Ага « измены не верю»- не твоё дело. Сама развелась, а женщину толкает на муки, « ради детей»... Тоже мне!

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