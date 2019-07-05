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Ирена Понарошку рассказала о том, как у нее оказались настоящие секс-качели и что она с ними делала

Ирена Понарошку часто делится с подписчиками своими размышлениями и рассказывает о разных курьезных случаях из жизни в Инстаграме. Недавно телеведущая снова разоткровенничалась и поведала об интимной жизни. 
Ирена Понарошку
Ирена Понарошку

Каждый новый пост в Инстаграме Понарошку — целое художественное произведение. Телеведущая пишет и о путешествиях, и о воспитании сыновей, и о личных, эмоциональных переживаниях. На днях 36-летняя Ирена решила открыться с новой стороны и поведала фолловерам о предпочтениях в сексе. 

На удивление, сам пост телеведущей был про «Авито», а именно — про поразительную возможность продавать через сайт самые разнообразные товары. К слову, сама Ирена пыталась найти покупателя на БДСМ-качели.  

Ирена Понарошку
Ирена Понарошку

Этим приспособлением знаменитость так и не воспользовалась, потому что не смогла установить его. «Дырявить потолок было жалко... Я пару раз хотела снять люстру, но всегда вместо люстры снимались трусы», — объяснила Понарошку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Однако сексуальную жизнь телеведущей нельзя назвать скучной, собственно, как и саму Ирену. 

«В целом, я позитивно отношусь к развивающим играм для взрослых, когда-то в магазинах интим-товаров меня встречали словами: ''Добрый день, вам как всегда?''» — поведала Понарошку.
  • Ирена Понарошку
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    Фолловеры Ирены Понарошку любят ее за искренность, открытость и, конечно же, чувство юмора
    Смотреть галерею

Правда, за чем именно Ирена обращалась в магазин 18+, она так и не сказала, зато поделилась окончанием истории. «Спустя примерно полгода за качелями приехала милая девушка лет 23, сказала, что хочет сделать сюрприз своему парню на 14 февраля. Я бонусом подарила ей смазку WD-40, чтобы скрип не отвлекал от процесса», — в привычной шуточной манере завершила рассказ Ирена. 

«Хорошее чувство юмора — очень сексуально! Это про вас», «Я хочу выйти замуж за ваше чувство юмора», «Гений пера!», «Фото тоже очень сексуальное», — оценили подписчики не только историю, но и снимок Ирены. 

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05 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @irenaponaroshku/Instagram
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Ирена Понарошку

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