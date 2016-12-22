Ева Мендес и Райан Гослинг

Этой осенью в Сети и популярных изданиях прошла волна слухов о долгожданной, но тайной свадьбе 42-летней Евы Мендес и 35-летнего Райана Гослинга. Источники одного из американских журналов утверждали, что актеры организовали скромную и тихую церемонию в своем лос-анджелесском особняке.

Любопытно, что поводом для долгожданного обмена клятвами в этой красивой паре стал… развод Анджелины Джоли и Брэда Питта. Как говорится, под шумок... А другие инсайдеры уверены, что на серьезный шаг Еву Мендес сподвигла трагедия, которая произошла в этом году в ее семье: от рака скончался старший брат актрисы. Потеряв близкого человека, Ева якобы осознала, насколько быстротечна жизнь, и решила официально оформить отношения с Гослингом. Как бы то ни было, мы надеемся, что слухи окажутся правдой и Ева действительно стала официальной супругой одного из самых сексуальных актеров Голливуда