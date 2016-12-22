22.12.2016
Считается, что брак, заключенный в високосном году, обречен на крах. Но что делать влюбленным, которые не в силах сдерживать чувства и откладывать главный день в жизни на целый год, а то и больше? Все просто — нужно последовать примеру несуеверных звездных пар, обменявшихся клятвами любви и верности вопреки предрассудкам именно в 2016-м. Главные свадьбы российских звезд за минувшие 12 месяцев мы уже вспомнили. Настала очередь западных знаменитостей.
  • Ева Мендес, Райан Гослинг
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    Ева Мендес и Райан Гослинг

    Этой осенью в Сети и популярных изданиях прошла волна слухов о долгожданной, но тайной свадьбе 42-летней Евы Мендес и 35-летнего Райана Гослинга. Источники одного из американских журналов утверждали, что актеры организовали скромную и тихую церемонию в своем лос-анджелесском особняке.

    Любопытно, что поводом для долгожданного обмена клятвами в этой красивой паре стал… развод Анджелины Джоли и Брэда Питта. Как говорится, под шумок... А другие инсайдеры уверены, что на серьезный шаг Еву Мендес сподвигла трагедия, которая произошла в этом году в ее семье: от рака скончался старший брат актрисы. Потеряв близкого человека, Ева якобы осознала, насколько быстротечна жизнь, и решила официально оформить отношения с Гослингом. Как бы то ни было, мы надеемся, что слухи окажутся правдой и Ева действительно стала официальной супругой одного из самых сексуальных актеров Голливуда

В материале Woman.ru на популярную тему самых громких и болезненных расставаний этого года друг нашего портала, экстрасенс и ведун Демид Воронцов подчеркнул: «Високосный 2016-й был очень непростым, его не зря назвали «годом Черной Вдовы». Но у него есть и позитивные стороны. Это год больших перемен, «стирающий» все ненужное в жизни, чтобы дать дорогу чему-то новому. Каждый из нас может влиять на свою судьбу, «прописывать» будущее, ставить цели и двигаться к ним».

Словно вдохновившись этими словами, не только российские, но и многие зарубежные селебрити отважились создать семью именно в этом году. При этом времени (как и средств) на подготовку своих свадеб звезды не жалели. В результате и тайные, и транслируемые во всех социальных сетях торжества напоминали скорее яркие шоу и карнавалы. И вместо того, чтобы кричать «Горько!», мы готовы скандировать «Браво!». В нашей подборке лучших свадеб 2016-го — живописные пейзажи, роскошные платья, красивые люди и, конечно, атмосфера любви, радости и романтики.