Свадьба – одно из самых прекрасных, но также и одно из самых волнительных, даже нервозных событий в жизни каждой девушки, к организации которого мы подходим со всей ответственностью и скрупулезностью. Если под бой курантов в эту новогоднюю ночь вы загадали выйти замуж в 2017 году, то это материал для вас. Пусть до предполагаемого (или, может быть, уже намеченного) торжества еще далеко, все равно не стоит терять время, ведь идеальная свадьба состоит из множества мелочей. Предлагаем отвлечься от поедания салатов и вдохновиться букетами звездных невест, прокомментировать которые мы попросили ведущих специалистов сети флористических салонов Florist Gump . Возможно, уже сейчас вы найдете цветок, который символизирует именно вас и ваши отношения.

1 2 3 ... 30 Невеста: Элизабет Херли



Свадебный букет из ландышей



Выбор британской актрисы — идеальный вариант для свадьбы весной. Ведь ландыши, олицетворяющие чистоту и любовь, появляются одними из первых

Общие правила и рекомендации

Во-первых, при выборе букета стоит учитывать рост невесты, ее возраст, телосложение.

Невестам невысокого роста стоит избегать вертикальных и длинных каплевидных свадебных букетов. От комплекции невесты будет зависеть объем букета — чем крупнее девушка, тем больше нужен букет, и наоборот.

Невестам за 40 не стоит выбирать букеты с выбросами.

Во-вторых, букет стоит подбирать под цвет свадебного платья, его форму, ткань и объем.

Крой и стиль наряда невесты определяет выбор букета.

Например, к коротким платьям и брючным костюмам подходят только круглые букеты. К пышным платьям не стоит подбирать такие же большие и пышные композиции, хорошим вариантом будет небольшой и круглый букет.

Если на платье присутствует декор, можно добавить к букету такие же аксессуары.

Если платье сшито из атласа или парчи, то и букет должен быть плотным, а не воздушным.

В-третьих, при составлении букета следует учитывать модные тенденции.

Классические круглые букеты универсальны, поэтому они будут в моде всегда. Они подходят к любому платью и идут любой невесте. Но в моде сейчас натуральность — более свободные букеты на своих стеблях, не такие строгие, как раньше, а с выступающими элементами. Стоит отказаться от вычурного декора, блесток и пластиковых лент.

В моде сезонные цветы. Весной — нарциссы, тюльпаны, гиацинты, ранункулюсы и ландыши. Летом — пионы, пионовидные розы, маки, дельфиниумы. В зимних букетах невесты могут присутствовать красные ягоды, хлопок, шишки и еловые ветки.

Сейчас в моде максимально простые, садовые цветы. Если раньше в букетах никто не использовал георгины, а пионы считались бабушкиными цветами, то теперь это тренд.

А какой букет был у вас, когда вы выходили замуж?