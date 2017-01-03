Общие правила и рекомендации
Во-первых, при выборе букета стоит учитывать рост невесты, ее возраст, телосложение.
Невестам невысокого роста стоит избегать вертикальных и длинных каплевидных свадебных букетов. От комплекции невесты будет зависеть объем букета — чем крупнее девушка, тем больше нужен букет, и наоборот.
Невестам за 40 не стоит выбирать букеты с выбросами.
Во-вторых, букет стоит подбирать под цвет свадебного платья, его форму, ткань и объем.
Крой и стиль наряда невесты определяет выбор букета.
Если на платье присутствует декор, можно добавить к букету такие же аксессуары.
Если платье сшито из атласа или парчи, то и букет должен быть плотным, а не воздушным.
В-третьих, при составлении букета следует учитывать модные тенденции.
Классические круглые букеты универсальны, поэтому они будут в моде всегда. Они подходят к любому платью и идут любой невесте. Но в моде сейчас натуральность — более свободные букеты на своих стеблях, не такие строгие, как раньше, а с выступающими элементами. Стоит отказаться от вычурного декора, блесток и пластиковых лент.
Сейчас в моде максимально простые, садовые цветы. Если раньше в букетах никто не использовал георгины, а пионы считались бабушкиными цветами, то теперь это тренд.А какой букет был у вас, когда вы выходили замуж?