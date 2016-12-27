Певица Слава и ее давний возлюбленный Анатолий Данилицкий в ближайшем будущем намерены сыграть свадьбу. В разговоре с корреспондентами одного российского портала звезда призналась, что они с избранником уже планируют торжество.
Напомним, что Слава и Анатолий вместе с 2002 года. 5 лет назад у них родилась дочь Тоня. Исполнительница младше бизнесмена на 28 лет, но не чувствует разницы в возрасте и искренне считает Данилицкого «лучшим мужчиной на свете».
Мы поздравляем пару с помолвкой и ждем новостей о дате свадьбы!
Он развелся все-таки?
Написано же, он ещё официально женат. Если честно , не понимаю его официальную жену.. Как может устраивать такое... Он везде со Славой.
Он развелся все-таки?