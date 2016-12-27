27 декабря в российских СМИ появилась новость о скорой свадьбе певицы Славы. В разговоре с журналистами 36-летняя артистка обмолвилась, что уже в следующем году собирается замуж за отца своей младшей дочери Антонины.

1 2 3 ... 13 Слава призналась, что в следующем году собирается замуж

Певица Слава и ее давний возлюбленный Анатолий Данилицкий в ближайшем будущем намерены сыграть свадьбу. В разговоре с корреспондентами одного российского портала звезда призналась, что они с избранником уже планируют торжество.

«На следующий год мы хотим пожениться. Пока больше ничего не скажу», — заявила артистка в интервью порталу Russian Showbiz. Интересно, что ранее знаменитость говорила о том, что замуж не торопится, да и отец ее младшего ребенка до сих пор официально не разведен.

Напомним, что Слава и Анатолий вместе с 2002 года. 5 лет назад у них родилась дочь Тоня. Исполнительница младше бизнесмена на 28 лет, но не чувствует разницы в возрасте и искренне считает Данилицкого «лучшим мужчиной на свете».

Мы поздравляем пару с помолвкой и ждем новостей о дате свадьбы!