35-летняя Юлия Барановская побывала на открытии школы фигурного катания Евгения Плющенко. Телеведущая с удовольствием фотографировалась со своими детьми и с новоявленным тренером и публиковала снимки в своем Инстаграме. Фолловеры знаменитости заметили на ее безымянном пальце новое кольцо и решили, что Юлия собралась замуж.

1 2 3 ... 14 Юлия Барановская надела оригинальное кольцо на безымянный палец, и поклонники решили, что она выходит замуж

На днях в столице состоялось открытие школы фигурного катания Евгения Плющенко. На вечеринку в честь этого события съехались многие звездные гости, в их числе и телеведущая Юлия Барановская с детьми. Экс-супруга Андрея Аршавина выглядела прекрасно, весь вечер общалась и фотографировалась с коллегами.

Тем временем папарацци запечатлели на безымянном пальце Барановской новое кольцо. На наш взгляд, помолвочным его можно назвать с большой натяжкой, но поклонники знаменитости все равно тут же принялись спрашивать у Юлии, когда же она представит публике своего жениха. Впрочем, телеведущая оставила эти вопросы без внимания.

Напомним, четыре года назад Юлия Барановская рассталась с футболистом Андреем Аршавиным. За 10 лет совместной жизни у пары родилось трое детей: Артем, Яна и Арсений. В последнее время телеведущей часто приписывали то один роман, то другой, однако сплетни пока так и не подтвердились. Между тем в личной жизни экс-избранника звезды все прекрасно. Он счастливо женат на журналистке Алисе Казьминой, в феврале этого года у пары родилась дочь.