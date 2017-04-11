В январе 2017 года 25-летняя Инга Меладзе вышла замуж за своего давнего возлюбленного Нури Вергезе, однако 51-летний отец девушки Валерий пропустил важное мероприятие в жизни дочери. На днях артист откровенно признался, что отказывается признавать свадьбу наследницы.

1 2 3 ... 14 Валерий Меладзе мечтает погулять на свадьбе старшей дочери



Инга Меладзе и Нури Вергезе обменялись клятвами верности в январе 2017 года, но устраивать пышное торжество по случаю бракосочетания отказались. Как рассказывала в интервью мама девушки Ирина, праздник прошел в узком семейном кругу, поэтому пара планирует устроить вторую свадьбу в октябре 2017 года. Эту идею больше всех поддерживает отец Инги Валерий Меладзе.

Артист стал гостем шоу «Поехали» на радиостанции «Авторадио», где заявил, что не собирается признавать свадьбу старшей дочери, пока «не погуляет» на ней. «Я эту свадьбу не признаю! Пока мы не напьемся!» — пошутил певец.

Впрочем, Валерий не стал скрывать, что плохо знаком с зятем, но уверен, что Нури — «хороший, надежный парень». Стать ближе Вергезе и Меладзе мешает языковой барьер. Встречаться с избранником дочери артист может только в присутствии переводчика, потому что знает английский язык далеко не так хорошо, как Нури. Также певец заявил, что празднование свадьбы состоится в одной из европейских стран, правда, пока неизвестно, в какой именно. Зато совершенно очевидно, что на этот раз бракосочетание отметят с размахом. Интересно, будет ли на этот раз невеста облачена в традиционное белое платье или вновь откажется от него в угоду брючному костюму?