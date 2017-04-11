Инга Меладзе и Нури Вергезе обменялись клятвами верности в январе 2017 года, но устраивать пышное торжество по случаю бракосочетания отказались. Как рассказывала в интервью мама девушки Ирина, праздник прошел в узком семейном кругу, поэтому пара планирует устроить вторую свадьбу в октябре 2017 года. Эту идею больше всех поддерживает отец Инги Валерий Меладзе.
Впрочем, Валерий не стал скрывать, что плохо знаком с зятем, но уверен, что Нури — «хороший, надежный парень». Стать ближе Вергезе и Меладзе мешает языковой барьер. Встречаться с избранником дочери артист может только в присутствии переводчика, потому что знает английский язык далеко не так хорошо, как Нури. Также певец заявил, что празднование свадьбы состоится в одной из европейских стран, правда, пока неизвестно, в какой именно. Зато совершенно очевидно, что на этот раз бракосочетание отметят с размахом. Интересно, будет ли на этот раз невеста облачена в традиционное белое платье или вновь откажется от него в угоду брючному костюму?