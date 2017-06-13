В минувшие выходные в старинном Бленхеймском дворце в Великобритании состоялась свадьба сына нигерийской миллиардерши Фолоруншо Алакиджи, бизнесмена Фолариан, и его избранницы, модели из Ирана по имени Назанин Джафариан Джайссарифа. Размах торжества, на котором собралось несколько сотен гостей, был поистине королевским и обошелся семье жениха в 6,3 миллиона долларов (почти 359 миллионов рублей, — прим. Woman.ru).

1 2 3 ... 14 10 июня в Великобритании состоялась свадьба сына самой богатой чернокожей женщины в мире



Большинство обеспеченных людей не скупятся и устраивают невероятно пышные торжества по случаю важных событий в жизни дорогих людей. Именно так и поступила богатейшая чернокожая женщина в мире, 66-летняя бизнес-леди из Нигерии Фолоруншо Алакиджи: своему сыну Фолариану и его избраннице Назанин она организовала незабываемую свадьбу. Об этом сообщает британское издание The Daily Mail.

Праздник прошел в Бленхеймском дворце, который был украшен миллионами белых роз и орхидей. Одни только декорации обошлись семье в несколько сотен тысяч долларов.

На официальной части церемонии невеста блистала в атласном белом платье с кружевным лифом. Свой образ модель дополнила фатой, бриллиантовым колье, серьгами и браслетом. Позже Назанин переоделась в полупрозрачное кружевное платье в пол, в котором на протяжении всего вечера танцевала со своим избранником. На официальной части церемонии невеста блистала в атласном белом платье с кружевным лифом. Свой образ модель дополнила фатой, бриллиантовым колье, серьгами и браслетом. Позже Назанин переоделась в полупрозрачное кружевное платье в пол, в котором на протяжении всего вечера танцевала со своим избранником.

Гостей мероприятия угощали гастрономическими изысками, приготовленными лучшими поварами. Однако особое впечатление на них произвел огромный трехметровый торт, украшенный цветами и съедобными фигурами.

Отметим, что четыре года назад Назанин встречалась с Робом Кардашьяном, однако их отношения были недолгими. А Фолариан уже был женат — несколько лет назад его первая жена скончалась от онкологического заболевания. У них осталась маленькая общая дочь.