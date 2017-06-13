Большинство обеспеченных людей не скупятся и устраивают невероятно пышные торжества по случаю важных событий в жизни дорогих людей. Именно так и поступила богатейшая чернокожая женщина в мире, 66-летняя бизнес-леди из Нигерии Фолоруншо Алакиджи: своему сыну Фолариану и его избраннице Назанин она организовала незабываемую свадьбу. Об этом сообщает британское издание The Daily Mail.
Праздник прошел в Бленхеймском дворце, который был украшен миллионами белых роз и орхидей. Одни только декорации обошлись семье в несколько сотен тысяч долларов.
Гостей мероприятия угощали гастрономическими изысками, приготовленными лучшими поварами. Однако особое впечатление на них произвел огромный трехметровый торт, украшенный цветами и съедобными фигурами.
Отметим, что четыре года назад Назанин встречалась с Робом Кардашьяном, однако их отношения были недолгими. А Фолариан уже был женат — несколько лет назад его первая жена скончалась от онкологического заболевания. У них осталась маленькая общая дочь.
как скучно живут богачи.. потратить столько денег на мишуру((
Кто такая Шанина Шейк? Кто знает?
мне такой даром не нужен, пусть хоть 100 раз миллиардер, дети обезьяны будут, не-не-не-не
А муж то у нее почернее будет, и сын ее чернее, чем невеста.))
Я думала, что Опра Уинфри самая богатая, про эту даже не слышала, интересно чем они занимаются. И так странно, свадьба нигерийца и иранки, действие происходит в Англии, забавно
мне такой даром не нужен, пусть хоть 100 раз миллиардер, дети обезьяны будут, не-не-не-не
Можно подумать он о вас мечтает с утра до ночи. Грезит о диванной расистке без воспитания. Просто так назвать человека обезьяной - нормально вообще?
мне такой даром не нужен, пусть хоть 100 раз миллиардер, дети обезьяны будут, не-не-не-не
"Обезьяной" может быть только невоспитанный человек, как вы например. Расист и тд и тп. Этот мужчина может быть образовенней чем вы. Ужас в том, что в наши дни люди пишут такие коменнтарии. Ауууу, белая кожа делает вас хорошим человеком?
"Обезьяной" может быть только невоспитанный человек, как вы например. Расист и тд и тп. Этот мужчина может быть образовенней чем вы. Ужас в том, что в наши дни люди пишут такие коменнтарии. Ауууу, белая кожа делает вас хорошим человеком?
Все хорошие, но смешение рас- это плохо, мы разные, утка с гусем потомства не заводит, как и кошка с собакой...Это надо понимать.
Наоборот дети от смешанных браков красивве получаются, и есть данные, что даже здоровее.
Все хорошие, но смешение рас- это плохо, мы разные, утка с гусем потомства не заводит, как и кошка с собакой...Это надо понимать.