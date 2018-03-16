Несмотря на то, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров давно не вместе, общественность то и дело обсуждает их отношения и вспоминает новые подробности брака. Так, на днях Алла Довлатова опубликовала в Инстаграме фото со свадьбы артистов, отметив, что 15 марта 1994 года они зарегистрировали свои отношения в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга.
Тогда Пугачева и Киркоров были на гастролях в северной столице. Во время встречи знаменитостей с Анатолием Собчаком зашел разговор о том, что влюбленным стоит пожениться. Как мэр Санкт-Петербурга Собчак мог узаконить отношения Пугачевой и Киркорова, которым в этом случае не нужно было бы выжидать определенный срок до торжества, как полагалось. Поэтому Алла Борисовна и Филипп Бедросович решили воспользоваться ситуацией и расписаться. Спустя два месяца молодожены обвенчались в Иерусалиме.
Напомним, Пугачева и Киркоров прожили в браке 11 лет. В 2005 году супруги объявили о расставании, но все-таки смогли остаться в дружеских отношениях.
В Сети появились архивные кадры со свадьбы Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова
Несмотря на то, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров давно не вместе, общественность то и дело обсуждает их отношения и вспоминает новые подробности брака. Так, на днях Алла Довлатова опубликовала в Инстаграме фото со свадьбы артистов, отметив, что 15 марта 1994 года они зарегистрировали свои отношения в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга.
Реклама
-
- Масло для авто (0)
- Инсулин (0)
- Сложный выбор (0)
- Про котов и кошек :) (0)
- Грудь и риск беремености (0)
- потеряю свои годы, а ему скажут женись на ровне (0)
- дружба (0)
- Бывший (1)
- Порода кошек, которым было бы комфортно в однокомнатной квартире (0)
- Можно ли позвать преподавателя на свой день рождения? (1)
- Выплаты безработным в декрете (2)
- Почему детей нужно ставить на первое место? (2)
- запах изо рта (4)
- Мат (1)
- Почему все иностранцы сливаются после курортных романов? (2)
- Важны ли деньги женщине свободной (2)
- Вопрос про месячные (5)
- Мигрень. Как снять боль? (23)
- Что скрывает муж (24)
- грудные импланты (6)
- Передумал жениться. Огроменное вам спасибо! (2361)
- Вы согласны что женщина с ребенком берет замуж только неудачник? (2112)
- Свадебное платье через интернет (1843)
- Хочу создать семью с хорошей девушкой (1188)
- А как вы считаете, почему мужчины не спешат жениться??? (1194)
- Откуда столько незамужних женщин 30+ лет. (914)
- Мне 32, а я - девственник. Мечтаю жениться! Это реально? (794)
- Девушки, а где вы берете парней, которые хотят жениться ?:) (669)
- Парень не делает предложение...что делать??? (459)
- квартира будущего мужа оформлена на свекровь. (293)
- Девушка не хочет замуж (214)
- Хочу завязать и выйти замуж! (228)
- Мы расстались месяц назад по моей инициативе. Я хочу ее обратно! Как быть? (312)
- Муж младше на 11 лет! (288)
- Хочу замуж (205)
- У кого была свадьба за границей, зайдите пож-та! (203)
- Свадебные платья из Китая (207)
- Можно ли гостье пойти на свадьбу в платье черного цвета? (169)
- Сходила к гадалке - помогите найти правильное решение( (246)
- жених на свадьбе в военной форме или в костюме? (159)
-
- В Сети появились архивные кадры со свадьбы Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова (1)
- Оксана Лаврентьева выходит замуж (46)
- Мария Аронова вышла замуж после 20 лет отношений (20)
- Свадьба цыганских детей шокировала общественность (43)
- Быстрая мода: Эмили Ратайковски вышла замуж через два месяца после знакомства и в костюме Zara (18)
- Принц Гарри пригласил на свадьбу двух своих бывших и надеется, что Меган не расстроится (31)
- Онкобольная сестра Лопыревой планирует стать матерью и готовится к шикарной свадьбе с иностранцем (35)
- Малахов, Меладзе и Лорак погуляли на свадьбе дочери вице-президента Федерации конного спорта (36)
- Стали известны подробности предстоящей свадьбы принца Гарри и Меган Маркл (24)
- «Им не позволят пожениться»: жители Японии шокированы новостью о переносе свадьбы внучки императора и простолюдина (10)
- «Свадьбы не ждите»: Роза Сябитова отказалась выходить замуж (39)
- Была не была: Анастасия Костенко опубликовала фото в свадебном платье (111)
- В украинских СМИ обсуждают тайную свадьбу Насти Каменских (22)
- Стали известны подробности грядущей свадьбы Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова (438)
- 46-летний Рики Мартин тайно женился (232)
- Дмитрий Тарасов женился на Анастасии Костенко (676)
- Виктория Лопырева и Николай Басков раскрыли правду о тайной свадьбе (47)
- Свадьбы зарубежных знаменитостей-2017: в балетках, на пляже, в пятый раз, вопреки всему (17)
- Роза Сябитова выходит замуж в третий раз (34)
- Это официально: Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко объявили о помолвке (229)
- Оксана Лаврентьева выходит замуж (46)
- Мария Аронова вышла замуж после 20 лет отношений (20)
- В Сети появились архивные кадры со свадьбы Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова (1)
Это никому не интересно, не засоряйте журнал этими динозаврами.