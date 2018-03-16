На днях Алла Довлатова напомнила подписчикам в Инстаграме, что 15 марта 1994 года Алла Пугачева и Филипп Киркоров официально стали мужем и женой. Радиоведущая опубликовала снимки артистов, сделанные во время регистрации их брака. Кадры вызвали бурную реакцию у пользователей Сети.

1 2 3 ... 15 Алла Довлатова выложила в Инстаграм фото Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, сделанные во время их бракосочетания

Несмотря на то, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров давно не вместе, общественность то и дело обсуждает их отношения и вспоминает новые подробности брака. Так, на днях Алла Довлатова опубликовала в Инстаграме фото со свадьбы артистов, отметив, что 15 марта 1994 года они зарегистрировали свои отношения в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга.



Тогда Пугачева и Киркоров были на гастролях в северной столице. Во время встречи знаменитостей с Анатолием Собчаком зашел разговор о том, что влюбленным стоит пожениться. Как мэр Санкт-Петербурга Собчак мог узаконить отношения Пугачевой и Киркорова, которым в этом случае не нужно было бы выжидать определенный срок до торжества, как полагалось. Поэтому Алла Борисовна и Филипп Бедросович решили воспользоваться ситуацией и расписаться. Спустя два месяца молодожены обвенчались в Иерусалиме.



Напомним, Пугачева и Киркоров прожили в браке 11 лет. В 2005 году супруги объявили о расставании, но все-таки смогли остаться в дружеских отношениях.