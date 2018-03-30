Чуть меньше двух месяцев осталось до свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, и интерес к этому событию продолжает нарастать. И если вы думаете, что в Сети уже обсудили мельчайшие детали грядущего торжества, то ошибаетесь. Недавно стало известно, какое правило невеста принца ни в коем случае не должна нарушить на свадьбе.

1 2 3 ... 15 Меган Маркл станет женой принца Гарри 19 мая этого года

Жизнь в королевской семье — отнюдь не сказка, как мы привыкли считать. Многочисленные деловые поездки, встречи и приемы, а также множество протоколов, которые обязаны соблюдать все, включая даже самых маленьких Виндзоров — Джорджа и Шарлотту, — неотъемлемая часть будней королевы Елизаветы II и ее родственников.



Так, например, невесту принца Гарри Меган Маркл даже заставили брать уроки этикета. Это нужно для того, чтобы бывшая актриса не допускала досадных промахов на публике.



На днях журналистам британского портала The Sun удалось выяснить, какой обычай Меган Маркл придется соблюсти на своей свадьбе. Оказывается, после того как Елизавета II закончит прием пищи, всем остальным тоже придется закончить трапезу.



Кроме того, королевская семья не ест устрицы и стейки слабой прожарки, приготовленные не во дворце. Эти правила будут действовать и в день торжества. Что-то нам подсказывает, что Меган не в восторге от таких необычных традиций, но чего не сделаешь ради любви!