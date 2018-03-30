Жизнь в королевской семье — отнюдь не сказка, как мы привыкли считать. Многочисленные деловые поездки, встречи и приемы, а также множество протоколов, которые обязаны соблюдать все, включая даже самых маленьких Виндзоров — Джорджа и Шарлотту, — неотъемлемая часть будней королевы Елизаветы II и ее родственников.
Так, например, невесту принца Гарри Меган Маркл даже заставили брать уроки этикета. Это нужно для того, чтобы бывшая актриса не допускала досадных промахов на публике.
На днях журналистам британского портала The Sun удалось выяснить, какой обычай Меган Маркл придется соблюсти на своей свадьбе. Оказывается, после того как Елизавета II закончит прием пищи, всем остальным тоже придется закончить трапезу.
Кроме того, королевская семья не ест устрицы и стейки слабой прожарки, приготовленные не во дворце. Эти правила будут действовать и в день торжества. Что-то нам подсказывает, что Меган не в восторге от таких необычных традиций, но чего не сделаешь ради любви!
Журналисты выяснили, какую странную королевскую традицию придется соблюсти Меган Маркл на своей свадьбе
Жизнь в королевской семье — отнюдь не сказка, как мы привыкли считать. Многочисленные деловые поездки, встречи и приемы, а также множество протоколов, которые обязаны соблюдать все, включая даже самых маленьких Виндзоров — Джорджа и Шарлотту, — неотъемлемая часть будней королевы Елизаветы II и ее родственников.
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