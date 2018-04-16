16.04.2018
В конце прошлого года западные журналисты написали о помолвке 45-летней Гвинет Пэлтроу и 47-летнего Брэда Фалчука, однако пара не спешила сообщать, на какую именно дату назначена церемония. На днях в Сеть попали фото с вечеринки, которая, как уверены в западной прессе, и была тайной свадьбой актрисы и сценариста.
  • Гвинет Пэлтроу
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    Гвинет Пэлтроу

В субботу, 14 апреля, вывеску знаменитого театра Лос-Анджелеа украсила малопонятная для многих надпись «BF loves GP» («БФ любит ГП»). Лишь через несколько часов, когда к зданию начали съезжаться голливудские знаменитости, стало ясно, что речь идет о вечеринке, которую Гвинет Пэлтроу и Брэд Фалчук устроили в честь своей помолвки.

В числе приглашенных на роскошное торжество были Дженнифер Энистон, Кейт Хадсон, Карли Клосс, Том Форд, Камерон Диаз и многие другие звезды. 

Уже после окончания мероприятия в СМИ предположили, что Пэлтроу и Фалчук слукавили — мол, влюбленные лишь для отвода глаз сообщили о том, что хотят отпраздновать помолвку, а на самом деле тайно поженились в присутствии именитых друзей. В пользу этой теории приводятся косвенные, но довольно красноречивые доводы.

Во-первых, известно, что на прошлой неделе Пэлтроу собрала близких подруг на девичнике в Мексике. А во-вторых, мама невесты приехала в лос-анджелесский театр с платьем, упакованным в чехол свадебной марки Monique Lhuillier. Сама Гвинет запечатлена на фото в бордовом асимметричном наряде Giambattista Valli, но вполне могла переодеться уже внутри, спрятавшись от камер папарацци. 

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