В субботу, 14 апреля, вывеску знаменитого театра Лос-Анджелеа украсила малопонятная для многих надпись «BF loves GP» («БФ любит ГП»). Лишь через несколько часов, когда к зданию начали съезжаться голливудские знаменитости, стало ясно, что речь идет о вечеринке, которую Гвинет Пэлтроу и Брэд Фалчук устроили в честь своей помолвки.
Уже после окончания мероприятия в СМИ предположили, что Пэлтроу и Фалчук слукавили — мол, влюбленные лишь для отвода глаз сообщили о том, что хотят отпраздновать помолвку, а на самом деле тайно поженились в присутствии именитых друзей. В пользу этой теории приводятся косвенные, но довольно красноречивые доводы.
Во-первых, известно, что на прошлой неделе Пэлтроу собрала близких подруг на девичнике в Мексике. А во-вторых, мама невесты приехала в лос-анджелесский театр с платьем, упакованным в чехол свадебной марки Monique Lhuillier. Сама Гвинет запечатлена на фото в бордовом асимметричном наряде Giambattista Valli, но вполне могла переодеться уже внутри, спрятавшись от камер папарацци.
Какой пугающий дядька с жуткой резацеа всех провожал(