Ежедневно в СМИ появляются новые подробности свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. На этот раз журналистам удалось узнать, как экономные влюбленные распорядились бюджетом.

1 2 3 ... 14 Поклонники с нетерпением ждут свадьбы Меган Маркл и принца Гарри

Без сомнения, все британцы с нетерпением ждут свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, и, конечно же, многие хотят стать свидетелями торжества. Именно поэтому влюбленные решили пригласить две тысячи шестьсот сорок простолюдинов (почему именно такое количество — неясно) на территорию Виндзорского замка.

Гости «из самых разных слоев общества», как говорится в заявлении Кенсингтонского дворца, будут наблюдать за тем, как Меган и Гарри отправятся на прогулку в карете.

По словам жениха и невесты, они хотят, чтобы народ разделил с ними их радость.



Однако, похоже, всякое гостеприимство имеет свои границы. Как выяснили журналисты американской газеты The Guardian, Меган и Гарри разослали приглашения, в которых попросили подданных принести на праздник… свою еду! Объяснили они это просто — на территории замка нельзя приобрести закуски и напитки.



По словам журналистки издания, многие небогатые люди, которые приглашены на свадьбу, были крайне возмущены. По мнению гостей, раз они платят налоги, то имеют право на бесплатные угощения от королевской семьи. А как вы считаете, правильно ли поступают жених и невеста?

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