Эмин Агаларов женился на модели Алене Гавриловой

Одна из самых красивых и ярких пар российского шоу-бизнеса — Эмин Агаларов и Алена Гаврилова — сыграли свадьбу. Влюбленные устроили пышное торжество в подмосковном гольф-клубе, который принадлежит семье певца и бизнесмена.
Невеста блистала в классическом белом платье по фигуре. Подвенечный наряд Алены был довольно простым, но при этом очень элегантным. Свой образ избранница Эмина Агаларова дополнила фатой.
На торжестве собрались родные модели и артиста, а также их звездные друзья. Анастасия Решетова, будто позабыв о свадебном дресс-коде, появилась на празднике в белом облегающем платье. Кстати, первая вице-мисс Россия 2014 года пришла на свадьбу со своим бойфрендом, рэпером Тимати. На празднике также были замечены Денис Клявер и его супруга Ирина. Жена музыканта надела довольно скромное серое платье в пол.
Также на свадьбе Эмина Агаларова и Алены Гавриловой веселились Вадим Верник, Зара, Александр Серов, Валерий Меладзе и другие селебы.