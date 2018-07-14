Эмин Агаларов женился на модели Алене Гавриловой

14 июля 38-летний Эмин Агаларов и его 31-летняя возлюбленная Алена Гаврилова стали мужем и женой. Многие звездные друзья пары прибыли в фешенебельный загородный клуб Agalarov Estate, чтобы поздравить их с созданием семьи.

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На фото: Эмин Агаларов, Анастасия Решетова, Алена Гаврилова и Тимати Эмин Агаларов и Алена Гаврилова сыграли свадьбу

Одна из самых красивых и ярких пар российского шоу-бизнеса — Эмин Агаларов и Алена Гаврилова — сыграли свадьбу. Влюбленные устроили пышное торжество в подмосковном гольф-клубе, который принадлежит семье певца и бизнесмена.

Церемония была очень романтичной: Эмин и Алена обменялись клятвами верности на закате, возле украшенной цветами свадебной арки. Ведущим праздника стал известный шоумен Андрей Малахов.

Невеста блистала в классическом белом платье по фигуре. Подвенечный наряд Алены был довольно простым, но при этом очень элегантным. Свой образ избранница Эмина Агаларова дополнила фатой.



На торжестве собрались родные модели и артиста, а также их звездные друзья. Анастасия Решетова, будто позабыв о свадебном дресс-коде, появилась на празднике в белом облегающем платье. Кстати, первая вице-мисс Россия 2014 года пришла на свадьбу со своим бойфрендом, рэпером Тимати. На празднике также были замечены Денис Клявер и его супруга Ирина. Жена музыканта надела довольно скромное серое платье в пол.



Также на свадьбе Эмина Агаларова и Алены Гавриловой веселились Вадим Верник, Зара, Александр Серов, Валерий Меладзе и другие селебы.