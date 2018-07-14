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    Эмин Агаларов женился на модели Алене Гавриловой

    14.07.2018
    14 июля 38-летний Эмин Агаларов и его 31-летняя возлюбленная Алена Гаврилова стали мужем и женой. Многие звездные друзья пары прибыли в фешенебельный загородный клуб Agalarov Estate, чтобы поздравить их с созданием семьи.
    • Эмин Агаларов, Анастасия Решетова, Тимати
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      Эмин Агаларов и Алена Гаврилова сыграли свадьбу

      На фото: Эмин Агаларов, Анастасия Решетова, Алена Гаврилова и Тимати

    Одна из самых красивых и ярких пар российского шоу-бизнеса — Эмин Агаларов и Алена Гаврилова — сыграли свадьбу. Влюбленные устроили пышное торжество в подмосковном гольф-клубе, который принадлежит семье певца и бизнесмена.

    Церемония была очень романтичной: Эмин и Алена обменялись клятвами верности на закате, возле украшенной цветами свадебной арки. Ведущим праздника стал известный шоумен Андрей Малахов.

    Невеста блистала в классическом белом платье по фигуре. Подвенечный наряд Алены был довольно простым, но при этом очень элегантным. Свой образ избранница Эмина Агаларова дополнила фатой.

    На торжестве собрались родные модели и артиста, а также их звездные друзья. Анастасия Решетова, будто позабыв о свадебном дресс-коде, появилась на празднике в белом облегающем платье. Кстати, первая вице-мисс Россия 2014 года пришла на свадьбу со своим бойфрендом, рэпером Тимати. На празднике также были замечены Денис Клявер и его супруга Ирина. Жена музыканта надела довольно скромное серое платье в пол.

    Также на свадьбе Эмина Агаларова и Алены Гавриловой веселились Вадим Верник, Зара, Александр Серов, Валерий Меладзе и другие селебы.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Instagram
    Теги:

    Эмин Агаларов, Тимати, Анастасия Решетова, Сергей Кожевников, Певица Зара, Денис Клявер, Вадим Верник

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