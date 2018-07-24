Обиженная принцесса Евгения хочет устроить еще более пышную свадьбу, чем у принца Гарри и Меган Маркл

Два месяца назад принц Гарри и его возлюбленная Меган Маркл с размахом сыграли свадьбу в старинном Виндзорском замке. Двоюродная сестра герцога Сассекского, принцесса Евгения, собирается догнать и перегнать его.

1 2 3 ... 14 Принцесса Евгения хочет, чтобы ее свадьба затмила недавнюю церемонию бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри

В начале этого года стало известно, что 28-летняя Евгения Йоркская выходит замуж за своего 32-летнего бойфренда Джека Бруксбэнка. Влюбленным несколько раз приходилось переносить дату торжества из-за планов герцога и герцогини Сассекских, которые в начале осени планируют отправиться в официальное турне по странам Океании. Поговаривают, что принцесса Евгения даже поссорилась с Меган Маркл на этой почве.

Двоюродная сестра принца Гарри задумала своего рода план мести. Она планирует устроить еще более пышную свадьбу , чем у него. Девушка хочет, чтобы это событие тоже вошло в историю.

Как пишет издание The Daily Mail, Евгения настояла на том, чтобы церемония бракосочетания проходила на территории Виндзорского замка. Кроме того, младшая дочь принца Эндрю и ее возлюбленный решили пригласить на торжество обычных англичан — точно так же поступили и Гарри с Меган.



Многие жители Великобритании считают, что принцессе следует отказаться от столь амбициозных планов. Девушку критикуют за то, что она по сути не исполняет никаких королевских обязанностей, хотя и является девятой в очереди наследования престола.