Обиженная принцесса Евгения хочет устроить еще более пышную свадьбу, чем у принца Гарри и Меган Маркл

В начале этого года стало известно, что 28-летняя Евгения Йоркская выходит замуж за своего 32-летнего бойфренда Джека Бруксбэнка. Влюбленным несколько раз приходилось переносить дату торжества из-за планов герцога и герцогини Сассекских, которые в начале осени планируют отправиться в официальное турне по странам Океании. Поговаривают, что принцесса Евгения даже поссорилась с Меган Маркл на этой почве.
Как пишет издание The Daily Mail, Евгения настояла на том, чтобы церемония бракосочетания проходила на территории Виндзорского замка. Кроме того, младшая дочь принца Эндрю и ее возлюбленный решили пригласить на торжество обычных англичан — точно так же поступили и Гарри с Меган.
Многие жители Великобритании считают, что принцессе следует отказаться от столь амбициозных планов. Девушку критикуют за то, что она по сути не исполняет никаких королевских обязанностей, хотя и является девятой в очереди наследования престола.