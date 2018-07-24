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    Обиженная принцесса Евгения хочет устроить еще более пышную свадьбу, чем у принца Гарри и Меган Маркл

    24.07.2018
    Два месяца назад принц Гарри и его возлюбленная Меган Маркл с размахом сыграли свадьбу в старинном Виндзорском замке. Двоюродная сестра герцога Сассекского, принцесса Евгения, собирается догнать и перегнать его.
    • Принцесса Евгения
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      Принцесса Евгения хочет, чтобы ее свадьба затмила недавнюю церемонию бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри
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    В начале этого года стало известно, что 28-летняя Евгения Йоркская выходит замуж за своего 32-летнего бойфренда Джека Бруксбэнка. Влюбленным несколько раз приходилось переносить дату торжества из-за планов герцога и герцогини Сассекских, которые в начале осени планируют отправиться в официальное турне по странам Океании. Поговаривают, что принцесса Евгения даже поссорилась с Меган Маркл на этой почве.

    Двоюродная сестра принца Гарри задумала своего рода план мести. Она планирует устроить еще более пышную свадьбу, чем у него. Девушка хочет, чтобы это событие тоже вошло в историю.

    Как пишет издание The Daily Mail, Евгения настояла на том, чтобы церемония бракосочетания проходила на территории Виндзорского замка. Кроме того, младшая дочь принца Эндрю и ее возлюбленный решили пригласить на торжество обычных англичан — точно так же поступили и Гарри с Меган.

    Многие жители Великобритании считают, что принцессе следует отказаться от столь амбициозных планов. Девушку критикуют за то, что она по сути не исполняет никаких королевских обязанностей, хотя и является девятой в очереди наследования престола.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images, Legion-Media.ru
    Теги:

    Принцесса Евгения, Меган Маркл, Принц Гарри, Принцесса Беатрис

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    Комментарии (3) Добавить комментарий

    • Ну и пущай устраивает. Бритиши Женьку любят.

    • Почему бы и нет? Она, по крайней мере, урожденная принцесса, не то, что некоторые... И миллионы на наряды ежемесячно не тратит.

    • "не исполняет королевских обязанностей" А ничего, что эта девушка ежедневно работает на самой настоящей работе?

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