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    Валерия готова выдать дочь замуж, несмотря на то, что не сразу приняла ее избранника

    04.12.2018
    25-летняя дочь Валерии Анна Шульгина пошла по стопам матери и уже несколько лет занимается музыкой. Девушка предпочитает не говорить о своей личной жизни, однако на днях за нее это сделала звездная мама, приоткрыв завесу тайны.

    Четыре года назад Анна Шульгина призналась, что встречается с молодым человеком по имени Сергей, более известным как рэпер Слэм. Валерия была не в восторге от избранника своей дочери. Иосиф Пригожин также высказывал колкости в адрес парня. «Я вырос на Кавказе, а по нашим правилам мужчина должен позвонить и сказать: ''Я встречаюсь с вашей дочкой, и у нас серьезные планы на будущее''. Но он этого не сделал», — заявлял отчим Анны в одном из интервью.

    Однако, как выяснилось на днях, молодым людям все-таки удалось убедить родителей в искренности своих чувств.

    В разговоре с корреспондентами «Собеседника» Валерия отметила, что не будет против, если ее дочь выйдет замуж за рэпера.

    «Именно о свадьбе нас не оповестили пока, но у них серьезные отношения. Я знаю, что у них грандиозные планы на совместное будущее. То, что Аня встречается с Сережкой, это замечательно», — цитирует певицу издание.

    Супруга Пригожина добавила, что видит, как отношения вдохновляют ее дочь на творчество. «Если это приносит такие плоды, то как же я могу быть против таких отношений? Я их одобряю», — подытожила Валерия. Напомним, что не так давно Анна Шульгина взяла псевдоним и сегодня выступает под именем Shena. Артистка уже сняла первый клип.

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    Текст: Белла Аллахвердиева Фото: Instagram
    Теги:

    Анна Шульгина, Певица Валерия, Иосиф Пригожин

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • Оксана Окиньшина понравилась. Остальные кто в прозрачном, кто с вырезом до пупка, кто в коротком -очень дешево смотрятся. Видимо не знают ,что одеваться как женщины с низкой социальной ответственностью уже немодно! Большинство оставляют не лучшее "послевкусие" тем более уже у всех Бальзаковский возраст. Ну сохранилась фигура к 40 замечательно,вот и демонстрируй ее на пляже да в "миру",а так как то грустно и стыдно смотреть. ИМХО

    • Ну потому что сейчас у молодежи все по другому. Может даже пожить надо, а не бежать в загс, раз встречаются и тусят, это не значит что сразу замужество.

    • Я вырос на Кавказе, а по нашим правилам мужчина должен позвонить и сказать: &#39;&#39;Я встречаюсь с вашей дочкой, и у нас серьезные планы на будущее&#39;&#39;.
      Ну мы в России! К тому же 2018 год!
      А ваши правила и моральные устои у молодежи не работают, сейчас хайпп жить и наслаждаться, путешествовать!

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