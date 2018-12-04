Валерия готова выдать дочь замуж, несмотря на то, что не сразу приняла ее избранника

25-летняя дочь Валерии Анна Шульгина пошла по стопам матери и уже несколько лет занимается музыкой. Девушка предпочитает не говорить о своей личной жизни, однако на днях за нее это сделала звездная мама, приоткрыв завесу тайны.

1 2 3 ... 9 Певица Валерия одобрила отношения своей дочери с рэпером Слэмом

Четыре года назад Анна Шульгина призналась, что встречается с молодым человеком по имени Сергей, более известным как рэпер Слэм. Валерия была не в восторге от избранника своей дочери. Иосиф Пригожин также высказывал колкости в адрес парня. «Я вырос на Кавказе, а по нашим правилам мужчина должен позвонить и сказать: ''Я встречаюсь с вашей дочкой, и у нас серьезные планы на будущее''. Но он этого не сделал», — заявлял отчим Анны в одном из интервью.



Однако, как выяснилось на днях, молодым людям все-таки удалось убедить родителей в искренности своих чувств.

В разговоре с корреспондентами «Собеседника» Валерия отметила, что не будет против, если ее дочь выйдет замуж за рэпера.

«Именно о свадьбе нас не оповестили пока, но у них серьезные отношения. Я знаю, что у них грандиозные планы на совместное будущее. То, что Аня встречается с Сережкой, это замечательно», — цитирует певицу издание.



Супруга Пригожина добавила, что видит, как отношения вдохновляют ее дочь на творчество. «Если это приносит такие плоды, то как же я могу быть против таких отношений? Я их одобряю», — подытожила Валерия. Напомним, что не так давно Анна Шульгина взяла псевдоним и сегодня выступает под именем Shena. Артистка уже сняла первый клип.