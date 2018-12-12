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    Статус «несвободен»: российские знаменитости, сыгравшие свадьбы в 2018-м

    12.12.2018
    Woman.ru не изменяет давним традициям и на протяжении декабря вспоминает главные события из жизни селебов, которые, как нам кажется, достойны попасть в итоговые рейтинги. На этот раз мы расскажем вам о российских звездах, которые в уходящем году распрощались с холостяцкой жизнью.
    • Эмин Агаларов, Алена Гаврилова
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      Эмин Агаларов и Алена Гаврилова. Самая роскошная свадьба 

      После развода с Лейлой Алиевой в 2015 году Эмин Агаларов недолго ходил в холостяках. Уже весной 2016-го талантливый бизнесмен представил публике свою новую возлюбленную — модель Алену Гаврилову. Музыкант сразу дал понять, что у них с избранницей все очень серьезно: он посвящал ей нежные посты в соцсетях, а также снял в главной роли в клипе на песню Good Love. «Я нашел в ней счастье. Алена — друг, соратник, надежный партнер по жизни. Она понимает меня. Я уверен, что Алена не подведет и не предаст. Она — тот самый надежный тыл, который ищет каждый мужчина», — говорил Эмин в интервью Hello!. Ни у кого не оставалось сомнений в том, что пара скоро свяжет себя узами брака 
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    Не так давно мы рассказывали вам о звездных семьях, которые перестали существовать в 2018-м. Не переживайте: продолжения печальной темы не будет! Теперь мы поведаем вам о самых ярких, неожиданных и романтичных свадебных церемониях за последний год. Готовьте носовые платки, чтобы смахивать слезы радости за любимых селебов, которые наконец обрели заслуженное личное счастье.

    Надо сказать, что минувшие 12 месяцев оказались довольно урожайными: многие российские знаменитости распрощались с холостяцкой жизнью (очень надеемся, что навсегда) и создали семьи.

    Если в прошлые годы богатые и знаменитые стремились перещеголять друг друга, устраивая суперпышные и дорогие свадьбы, то теперь многие ограничиваются скромным праздником только для своих. В 2018-м пир на весь мир закатил разве что Эмин Агаларов, собравший на сказочной церемонии бракосочетания с Аленой Гавриловой чуть ли не всех своих известных друзей.

    Теперь же наметился новый тренд — тайные свадьбы. Большинство селебов не горят желанием анонсировать грядущее радостное событие и по-тихому расписываются.

    Так, например, одна из самых обсуждаемых сегодня пар — Регина Тодорено и Влад Топалов — почти два месяца скрывала от поклонников и журналистов, что поженилась. Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова пошла еще дальше: она до сих пор не раскрывает личность мужа.

    Какие свадьбы мы ждали с нетерпением, а какие стали полной неожиданностью — обо всем этом Woman.ru рассказывает в самом романтичном материале 2018-го. 

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Васев Стоян, Новодережкин Антон/ТАСС, Personastars, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
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    Юля Волкова, Екатерина Архарова, Наталья Поклонская, Иван Стебунов, Андрей Гайдулян, Алексей Киселев, Маруся Фомина, Бари Алибасов, Лидия Федосеева-Шукшина, Юлия Паршута, Евгения Васильева, Елена Максимова, Сергей Шнуров, Александр Цыпкин, Оксана Лаврентьева, Вероника Белоцерковская, Анастасия Тарасова (Костенко), Дмитрий Тарасов, Влад Топалов, Регина Тодоренко, Татьяна Терешина, Алена Гаврилова, Эмин Агаларов, Анастасия Решетова, Рейтинги звезд 2018

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