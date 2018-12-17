Монархи, актеры, модели и Тарантино: зарубежные знаменитости, сыгравшие свадьбы в 2018 году

Woman.ru не изменяет давним традициям и на протяжении декабря вспоминает главные события из жизни селебов, которые, как нам кажется, достойны места в итоговых рейтингах. На этот раз мы расскажем вам о западных звездах, распрощавшихся в уходящем году с холостяцкой жизнью.

1 2 3 ... 41 Принц Гарри и Меган Маркл. Самая драматичная свадьба

Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл ждал, кажется, весь мир. Трудностей на пути к алтарю было немало. Поначалу упорно ходили слухи, что Елизавета II костьми ляжет, но не даст согласия на этот брак. Оно и понятно: репутация теперь уже экс-актрисы из США, мягко говоря, далека от идеальной. Когда же в ноябре 2017-го было объявлено о помолвке, в «игру» вступили ее обиженные родственники, бывший муж и подруга. В итоге американская Золушка не очаровала, а разочаровала британский народ. Несмотря на всю развернувшуюся драму, 19 мая в Великобритании состоялась одна из самых красивых и пышных свадеб если не целого десятилетия, то этого года точно

До конца 2018-го осталось меньше двух недель, поэтому мы активно подводим итоги. Не так давно Woman.ru рассказывал о российских селебах, которые за последние 12 месяцев распрощались со статусом завидных женихов и невест. Теперь же переходим ко второй части «свадебного рейтинга» и вспоминаем западных звезд, создавших семьи в этом году.



Многие знаменитости нас, откровенно говоря, удивили: еще некоторое время назад они уверяли, что свидетельство о регистрации брака и красивая церемония не сделают их счастливее, поэтому и не спешили оформлять отношения.

Свадьбы были самыми разными: если одни селебы в прямом смысле слова устраивали пир на весь мир, то другие ограничивались лишь скромными церемониями для родных и самых близких друзей. Но большинство звездных женихов и невест все же не поскупились и устроили праздники, которые еще долго не забудутся.



Самым главным торжеством уходящего года, бесспорно, стала церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. Еще несколько месяцев назад казалось, что этот союз может быть заключен разве что в параллельной Вселенной… Поклонники британской королевской семьи до последнего не могли поверить, что консервативная Елизавета II позволила внуку жениться на разведенной американской актрисе. Каким-то чудом все срослось, и за ходом красивой церемонии в прямом эфире наблюдали сотни миллионов жителей Земли, которым с трудом удавалось сдерживать слезы.



2018-й оказался богатым на королевские свадьбы, впрочем, на нас произвели серьезное впечатление и другие торжества. О них и пойдет речь в данном материале.