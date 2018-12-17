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    Монархи, актеры, модели и Тарантино: зарубежные знаменитости, сыгравшие свадьбы в 2018 году

    17.12.2018
    Woman.ru не изменяет давним традициям и на протяжении декабря вспоминает главные события из жизни селебов, которые, как нам кажется, достойны места в итоговых рейтингах. На этот раз мы расскажем вам о западных звездах, распрощавшихся в уходящем году с холостяцкой жизнью.
    • Меган Маркл, Принц Гарри, Кейт Миддлтон, Принц Уильям, Елизавета II, Дория Рэгланд
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      Принц Гарри и Меган Маркл. Самая драматичная свадьба 

      Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл ждал, кажется, весь мир. Трудностей на пути к алтарю было немало. Поначалу упорно ходили слухи, что Елизавета II костьми ляжет, но не даст согласия на этот брак. Оно и понятно: репутация теперь уже экс-актрисы из США, мягко говоря, далека от идеальной. Когда же в ноябре 2017-го было объявлено о помолвке, в «игру» вступили ее обиженные родственники, бывший муж и подруга. В итоге американская Золушка не очаровала, а разочаровала британский народ. Несмотря на всю развернувшуюся драму, 19 мая в Великобритании состоялась одна из самых красивых и пышных свадеб если не целого десятилетия, то этого года точно  
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    До конца 2018-го осталось меньше двух недель, поэтому мы активно подводим итоги. Не так давно Woman.ru рассказывал о российских селебах, которые за последние 12 месяцев распрощались со статусом завидных женихов и невест. Теперь же переходим ко второй части «свадебного рейтинга» и вспоминаем западных звезд, создавших семьи в этом году.

    Многие знаменитости нас, откровенно говоря, удивили: еще некоторое время назад они уверяли, что свидетельство о регистрации брака и красивая церемония не сделают их счастливее, поэтому и не спешили оформлять отношения.

    Однако в 2018-м многое изменилось: так, например, Ванесса Паради впервые официально вышла замуж, а Квентин Тарантино перестал быть вечным холостяком.

    Свадьбы были самыми разными: если одни селебы в прямом смысле слова устраивали пир на весь мир, то другие ограничивались лишь скромными церемониями для родных и самых близких друзей. Но большинство звездных женихов и невест все же не поскупились и устроили праздники, которые еще долго не забудутся.

    Самым главным торжеством уходящего года, бесспорно, стала церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. Еще несколько месяцев назад казалось, что этот союз может быть заключен разве что в параллельной Вселенной… Поклонники британской королевской семьи до последнего не могли поверить, что консервативная Елизавета II позволила внуку жениться на разведенной американской актрисе. Каким-то чудом все срослось, и за ходом красивой церемонии в прямом эфире наблюдали сотни миллионов жителей Земли, которым с трудом удавалось сдерживать слезы.

    2018-й оказался богатым на королевские свадьбы, впрочем, на нас произвели серьезное впечатление и другие торжества. О них и пойдет речь в данном материале.   

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images, REX Features/Fotodom.ru, East-News, Legion-Media.ru, Instagram
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    Эми Шумер, Робин Райт, Эмили Ратайковски, Карли Клосс, Ванесса Паради, Кит Харингтон, Роуз Лесли, Кьяра Ферраньи, Квентин Тарантино, Гвинет Пэлтроу, Венсан Кассель, Тина Кунаки, Джек Бруксбэнк, Принцесса Евгения, Меган Маркл, Принц Гарри, Дория Рэгланд, Елизавета II, Кейт Миддлтон, Принц Уильям, Рейтинги звезд 2018

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