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    Звезда «Дома-2» Саша Черно вышла замуж за Иосифа Оганесяна

    22.12.2018
    22 декабря 25-летняя Саша Черно и 27-летний Иосиф Оганесян поженились. Звезды телепроекта «Дом-2» зарегистрировали свои отношения в одном из столичных ЗАГСов.

    В июне этого года Иосиф Оганесян сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Саше Черно. Девушка сразу же ответила согласием. «Я долго выбивала из него это предложение. Думала, что это было не от его желания, а потому что это я ''вынесла ему мозг'', и поэтому он поддался», — делилась с Woman.ru звезда «Дома-2».

    Пара почти полгода готовилась к свадьбе. И вот, 22 декабря, свершилось: Иосиф и Саша стали мужем и женой. Участники телестройки расписались в Вернадском ЗАГСе Москвы.

    На церемонии бракосочетания счастливая невеста появилась в белом платье с пышной юбкой. По информации издания «СтарХит», дизайн подвенечного наряда Саши разработала модельер Белла Потемкина. Судя по снимкам с торжества, которые уже начали появляться в Сети, жених отдал предпочтение классическому смокингу.

    Напомним, что в отношениях Черно и Оганесяна не всегда все было гладко. Участники популярного проекта несколько раз сходились и расходились. Кроме того, родители влюбленных изначально были против их союза, но со временем приняли выбор детей.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Instagram
    Теги:

    Саша Черно, Дом-2

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • Ей НУЖНО похудеть на 25 кг и тогда ТОЧНО будет выглядеть на 25 лет Я за смешанные браки!

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