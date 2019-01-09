Боец Александр Емельяненко обвенчался со своей бывшей женой

На днях брат известного спортсмена и боец Александр Емельяненко сообщил, что обвенчался со своей экс-супругой Полиной Селедцовой, с которой он развелся в июле 2018-го без объяснения причин.

1 2 3 4 5 6 7 Александр Емельяненко обвенчался с Полиной Селедцовой

В 2015 году Александр Емельяненко был осужден на 4,5 года лишения свободы со штрафом 50 тысяч рублей за изнасилование домработницы. Пока спортсмен отбывал срок, он успел жениться на своей возлюбленной Полине Селедцовой. В 2016-м боец смешанных единоборств вышел из тюрьмы по УДО. Он возобновил карьеру и продолжал жить со своей супругой вплоть до лета прошлого года. В июле 2018-го Александр неожиданно для всех заявил, что развелся с Полиной. Многие поклонники спрашивали Емельяненко о причинах такого решения, но он не стал им ничего отвечать.

Однако 8 января спортсмен опубликовал в соцсетях видео со своего венчания с экс-супругой.

Как сообщил своим фолловерам Емельяненко, таинство произошло в Греции. Подписчики принялись поздравлять Александра с этим радостным событием: «Совет да любовь!», «Желаю вам успехов и счастья в семейной жизни», «Живите долго и счастливо» (орфография и пунктуация авторов сохранены). На вопросы о том, почему Александр и Полина все-таки воссоединились, он так и не ответил.