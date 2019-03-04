38-летняя Саша Зверева выходит замуж в третий раз

Летом прошлого года Саша Зверева рассказала своим подписчикам в Инстаграме о том, что в ее жизни появился новый мужчина. На днях певица получила предложение руки и сердца от бойфренда.

38-летняя Саша Зверева выходит замуж за возлюбленного-американца

В июле прошлого года бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева представила подписчикам своего нового возлюбленного Дэна, с которым познакомилась в Лос-Анджелесе. До этого артистка дважды была замужем. Сейчас она воспитывает троих детей: 16-летнюю Василису и 11-летнего Макара, которые родились в браке с предпринимателем Ильей Гусевым, и 4-летнего Льва от диджея Дмитрия Алмазова.



В последнее время знаменитость то и дело публиковала в соцсетях нежные признания новому мужчине и не переставала восхищаться им. Зверева не стеснялась рассказывать фолловерам и интимные подробности жизни с Дэном.

На днях экс-солистка «Демо» рассказала, что американец сделал ей предложение.

Артистка опубликовала в Инстаграме романтичное видео из поездки по США, на котором мужчина делает ей предложение.



Поклонники Саши обрадовались за нее и пожелали влюбленным большого счастья. «Поздравляю», «Очень романтично!», «Любви вам на долгие годы!», «Это прекрасно!», «Пусть навсегда», — писали они (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

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Позже артистка поделилась с фанатами своими эмоциями от случившегося: «Ну вот и все. Мы вернулись домой из путешествия в вечность. И кажется, что мир уже не будет прежним». Woman.ru присоединяется к поздравлениям и желает влюбленным долгих лет совместной жизни!