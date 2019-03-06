«Видимо, больная тема»: подписчики обсуждают резкий ответ Зуевой на вопрос о ее свадьбе с Козловским

Данила Козловский и Ольга Зуева встречаются уже несколько лет. Однако официально регистрировать отношения знаменитости не торопятся.

Ольгу Зуеву разозлил вопрос о ее свадьбе с Данилой Козловским

Ольга Зуева и Данила Козловский вместе уже больше трех лет. Пара не особенно распространяется о своих отношениях. Влюбленные лишь изредка дают какие-либо комментарии о своем союзе. В микроблогах кинорежиссера и актера также мало совместных кадров. На днях Ольга все же сделала исключение, опубликовав в Инстаграме серию снимков, среди которых было и фото Данилы.

В комментариях под постом одна из подписчиц Ольги спросила ее: «Когда вы уже поженитесь или разойдетесь?» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

По всей видимости, столь резкая постановка вопроса разозлила Ольгу, и она с явным раздражением ответила: «Жениться и разводиться скорее про таких, как вы».

Девушка попыталась оправдаться, написав, что всего лишь пошутила, а позже добавила: «Видимо, больная тема». Тогда Зуева дала еще один ответ, в котором объяснила, что ее личная жизнь не должна интересовать посторонних людей, тем самым закрыв обсуждение вопроса.



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Мнения фолловеров кинорежиссера разделились: одни посчитали, что раз она публичная личность, то должна уметь с терпением отвечать на вопросы своих поклонников: «Удивила Ольга, можно было и шуткой ответить, а не грубить», «Могла бы помягче дать ответ». Другие же встали на защиту Зуевой: «Не обращай внимания, счастья вам!», «Некрасиво лезть в чужие отношения!», «Верх бестактности задавать такие вопросы», «Жаль, что для многих важны штампы в паспорте».