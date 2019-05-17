СМИ раскрыли новые подробности свадьбы Потапа и Насти Каменских

По слухам, 23 мая состоится свадебное торжество Насти Каменских и Потапа. Сами артисты эту информацию не подтверждают, однако пресса продолжает сыпать новостями об этом событии.

Остаются считаные дни до момента, когда мы узнаем наверняка, станут ли Настя Каменских и Потап мужем и женой. Сами артисты продолжают хранить молчание. Каменских лишь на днях дала ясно понять, что счастлива, но своего мужчину представит, когда будет считать нужным.



По данным СМИ, праздник, который уже окрестили свадьбой года, состоится 23 мая. А пока пресса пестрит заголовками, в которых раскрываются все новые подробности мероприятия.

Так, издание Strana.ua сообщила, что жених и невеста разослали друзьям и близким зашифрованные приглашения. «Драгоценный наш друг! Приглашаем тебя и твоего человека на свадьбу века. Сохрани для нас дату 23 мая и обязательно подтверди свое присутствие. Наконец-то добрый медведь обретет свой бесценный камушек. Давай сохраним это в секрете», — гласит текст пригласительного, по данным портала.



Другой онлайн-ресурс, Clutch.ua, сообщил, что Потап и Настя активно готовятся к свадьбе и даже перешли на усиленный режим тренировок.

1 2 3 ... 10 Настя Каменских и Потап знакомы около 13 лет

Также инсайдеры поведали репортерам, что на свадьбе будет присутствовать бывшая жена исполнителя Ирина Горовая, а после молодожены отправятся в свадебное путешествие, которое продлится до 3 июня.

