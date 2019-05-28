Большой переполох: что известно о грядущей свадьбе Дженнифер Лопес и Алекса Родригеза стоимостью более 15 млн долларов

Одна из самых обсуждаемых пар западного шоу-бизнеса — Дженнифер Лопес и Алекс Родригез — готовится к свадьбе. Недавно стали известны подробности подготовки к торжеству года.

Алекс Родригез сделал предложение Дженнифер Лопес на берегу океана

Известная певица Дженнифер Лопес и спортсмен Алекс Родригез знакомы еще с конца 1990-х. Однако встречаться пара начала два года назад — весной 2017-го. В марте 2019-го 43-летний Алекс сделал своей возлюбленной предложение, на которое та ответила согласием.

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Знаменитости вовсю готовятся к предстоящему торжеству, которое планируют провести этим летом. Пара хочет отметить свадьбу с размахом. В церемонии также будут участвовать и дети будущих супругов: Джей Ло уготовила специальные роли 11-летним близнецам Эмме и Максу, которых родила в браке с певцом Марком Энтони, а также дочерям Родригеза от первого брака, 14-летней Наташе и 11-летней Элле.

«Джей попросила не афишировать дату, хотя она уже назначена. Свадьба однозначно будет помпезной», — сообщила близкая подруга певицы изданию Life and Style.

Также знакомая Дженнифер поведала, что предварительная стоимость закусок оценивается в 15 млн долларов, из которых только 50 тыс. долларов певица отдала за торт.

Стало известно и о выборе свадебного платья: 49-летняя Дженнифер Лопес доверилась модному дому Valentino. Пара обменяется своими клятвами на Багамах.

1 2 3 ... 11 Джей Ло усердно худеет к предстоящей свадьбе

Сейчас и жених, и невеста усердно занимаются спортом, чтобы быть в форме на своей свадьбе. Дженнифер Лопес проводит много времени в зале и уделяет внимание силовым нагрузкам. Не отстает от нее и Алекс Родригез, который сумел похудеть на пару размеров за экстренные два дня перед выходом на Met Gala.