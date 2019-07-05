«Праздник, которого у нас не было»: Оксана Самойлова хочет устроить настоящую свадьбу с Джиганом

Джиган и Оксана Самойлова считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Как оказалось, много лет назад влюбленные настолько хотели быть вместе, что решили не ждать с тем, пока появится возможность организовать свадьбу мечты.

Джиган и Оксана Самойлова

В скором времени Джиган и Оксана Самойлова отметят 10-ю годовщину своих отношений.

Некоторое время молодые люди просто встречались и жили вместе, а в конце 2012-го решили пожениться.

Недавно Оксана рассказала фолловерам, что хочет как-нибудь по-особенному отпраздновать памятную для себя дату и даже примерить в честь нее... свадебное платье.

Самойлова призналась, что у них с Джиганом не было свадьбы в привычном понимании этого слова.

«Тогда мы просто расписались в ЗАГСе и поужинали с родными», — написала в своем микроблоге знаменитость (орфография и пунктуация автора сохранены).

У будущих супругов были веские причины, чтобы отказаться от пышного торжества. Как ранее рассказывала Оксана, возлюбленный сделал ей предложение 9 декабря 2012-го и настоял на том, чтобы они поженились всего через три дня, в счастливую, по его мнению, дату — 12.12.12.

Напомним, на момент скорой свадьбы звездная пара уже воспитывала дочь — Ариела родилась летом 2011 года. Сейчас у супругов трое детей.