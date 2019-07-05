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«Праздник, которого у нас не было»: Оксана Самойлова хочет устроить настоящую свадьбу с Джиганом

Джиган и Оксана Самойлова считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Как оказалось, много лет назад влюбленные настолько хотели быть вместе, что решили не ждать с тем, пока появится возможность организовать свадьбу мечты.
Джиган, Оксана Самойлова
Джиган и Оксана Самойлова

В скором времени Джиган и Оксана Самойлова отметят 10-ю годовщину своих отношений.

Некоторое время молодые люди просто встречались и жили вместе, а в конце 2012-го решили пожениться. 

Недавно Оксана рассказала фолловерам, что хочет как-нибудь по-особенному отпраздновать памятную для себя дату и даже примерить в честь нее... свадебное платье. 

Оксана Самойлова
 

Самойлова призналась, что у них с Джиганом не было свадьбы в привычном понимании этого слова. 

«Тогда мы просто расписались в ЗАГСе и поужинали с родными», — написала в своем микроблоге знаменитость (орфография и пунктуация автора сохранены)

У будущих супругов были веские причины, чтобы отказаться от пышного торжества. Как ранее рассказывала Оксана, возлюбленный сделал ей предложение 9 декабря 2012-го и настоял на том, чтобы они поженились всего через три дня, в счастливую, по его мнению, дату — 12.12.12. 

Напомним, на момент скорой свадьбы звездная пара уже воспитывала дочь — Ариела родилась летом 2011 года. Сейчас у супругов трое детей. 

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05 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @samoylovaoxana/Instagram
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Оксана Самойлова, Джиган

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • У Джигана ФИО имеется?

  • Когда уж людям скажут,что переигрывать свадьбы это как-то не очень 😁как справили так справили чё уж.

  • Господи, как они "ванильные" надоели...ни эмоций ни страсти..полная фигня, глянец...у этой Аксаны на все один ответ - как муж сказал, как настоял

  • Мыра 5 июля 2019 г., 11:16 Когда уж людям скажут,что переигрывать свадьбы это как-то не очень 😁как справили так справили чё уж.

    Согласна, или отмечать регистрацию брака через полгода /год, какой смысл? В день свадьбы, единственный и неповторимый день, делали бы уж всё, что хочется: бракосочетание, гулянку и т. д. Почему не подождать с регистрацией до банкета? Ну это моё мнение. Мы даже расписались в день первого поцелуя, чтобы уж всё было в наш день )))

    Хотя по сути, пусть скачет в годовщину свадьбы в белом платье, кому какое дело. Но если замутят алтарь и клятвы, глупо, конечно

  • Как же она любит сиси выставлять, и попу тоже)) интересно, а муж то не против этого)

  • Мыра

    Когда уж людям скажут,что переигрывать свадьбы это как-то не очень 😁как справили так справили чё уж.

    Джоли вон устроила свадьбу. В итоге почти сразу же - жуткий скандальный развод.

  • Гость

    Как же она любит сиси выставлять, и попу тоже)) интересно, а муж то не против этого)

    Конечно не против. Он как бы предлагает ее каждому встречному таким образом, словно сутенер. Вдруг удастся кому-нибудь сплавить надоевший товар.

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