«Праздник, которого у нас не было»: Оксана Самойлова хочет устроить настоящую свадьбу с Джиганом

В скором времени Джиган и Оксана Самойлова отметят 10-ю годовщину своих отношений.
Недавно Оксана рассказала фолловерам, что хочет как-нибудь по-особенному отпраздновать памятную для себя дату и даже примерить в честь нее... свадебное платье.
Самойлова призналась, что у них с Джиганом не было свадьбы в привычном понимании этого слова.
У будущих супругов были веские причины, чтобы отказаться от пышного торжества. Как ранее рассказывала Оксана, возлюбленный сделал ей предложение 9 декабря 2012-го и настоял на том, чтобы они поженились всего через три дня, в счастливую, по его мнению, дату — 12.12.12.
Напомним, на момент скорой свадьбы звездная пара уже воспитывала дочь — Ариела родилась летом 2011 года. Сейчас у супругов трое детей.