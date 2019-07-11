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«Буду хранить вечность, дочку и внучку заставлю надеть»: Регина Тодоренко рассказала о своем свадебном платье

Регина Тодоренко и Влад Топалов тайно узаконили свои отношения еще в конце прошлого года. Но, как многие девушки, Регина хотела пышное торжество с прекрасным белым платьем. Свадьба состоялась в этом месяце в Италии, но обсуждают ее до сих пор.
Регина Тодоренко, Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов

3 июля Регина Тодоренко и Влад Топалов устроили пышную свадьбу в итальянском Сорренто. Влюбленные сильно переживали из-за торжества, а особенно — из-за своих нарядов. Так, выяснилось, что Влад Топалов лишился костюма накануне дня Х (его багаж был утерян). Поволноваться пришлось и Тодоренко, ведь ее платье шилось в сжатые сроки. 10 июля Регина поделилась в Инстаграме эмоциями по поводу своего подвенечного аутфита.

Регина Тодоренко, Влад Топалов

«Я чувствовала себя Джульеттой в своем свадебном платье. Мне кажется, оно подчеркивает всю легкость и воздушность моего характера», — поведала Регина своим фолловерам (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

«Простите за излишнее хвастовство, но я знаю точно, что это платье буду хранить вечность, а потом и дочку, и внучку заставлю надеть», — продолжила 29-летняя Тодоренко.

Также артистка сообщила, что подвенечный наряд был изготовлен всего за три недели. Ведь Регина обратилась в мастерскую почти что в последний момент.

«По-моему, получилось сказочно красиво!» — восхитилась ведущая. И мы с ней полностью согласны! 

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11 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @reginatodorenko, @vladtopalovofficial/Instagram
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Влад Топалов, Регина Тодоренко

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