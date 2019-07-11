«Буду хранить вечность, дочку и внучку заставлю надеть»: Регина Тодоренко рассказала о своем свадебном платье

3 июля Регина Тодоренко и Влад Топалов устроили пышную свадьбу в итальянском Сорренто. Влюбленные сильно переживали из-за торжества, а особенно — из-за своих нарядов. Так, выяснилось, что Влад Топалов лишился костюма накануне дня Х (его багаж был утерян). Поволноваться пришлось и Тодоренко, ведь ее платье шилось в сжатые сроки. 10 июля Регина поделилась в Инстаграме эмоциями по поводу своего подвенечного аутфита.
«Я чувствовала себя Джульеттой в своем свадебном платье. Мне кажется, оно подчеркивает всю легкость и воздушность моего характера», — поведала Регина своим фолловерам (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
Также артистка сообщила, что подвенечный наряд был изготовлен всего за три недели. Ведь Регина обратилась в мастерскую почти что в последний момент.
«По-моему, получилось сказочно красиво!» — восхитилась ведущая. И мы с ней полностью согласны!