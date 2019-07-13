Регина Тодоренко и Влад Топалов поделились красивым видео со свадьбы и рассекретили свои клятвы друг другу

Об одной из самых громких свадеб этого года — Регины Тодоренко и Влада Топалова — общественность будет говорить еще очень долго. Недавно молодожены поделились самым сокровенным моментом церемонии.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Регина Тодоренко и Влад Топалов тайно узаконили свои отношения еще в октябре прошлого года, однако без пышной церемонии с множеством гостей не обошлось. 3 июля артисты сыграли свадьбу, которую поклонники пары, да и сами возлюбленные, запомнят надолго.



12 июля супруги поделились сокровенным моментом церемонии — обменом свадебными клятвами. На наш взгляд, в видеоклипе, сделанным компанией Paramonova movies, запечатлено одно из самых красивых признаний в любви.



«Я облетела весь земной шар несколько раз и поняла, что координаты моей любви находятся здесь, в тебе. И, ты знаешь, нигде на планете нет такого прекрасного мужчины, как ты. Хотя один все-таки есть, но он как раз от тебя», — начала свою речь Регина, светясь от счастья.



«Я обещаю тебе всегда быть рядом с тобой во всех смыслах этих слов. Каждый день стараться быть лучше для тебя и не забывать говорить ''Я тебя люблю'' просто так», — искренне пообещал Влад.

«Я обещаю любить тебя каждой клеточкой и каждым меридианом своего сердца в этой жизни и в следующей. Я люблю тебя!» — прозвучали слова Тодоренко, которая стояла у алтаря в прекрасном подвенечном платье

1 2 3 ... 10 Влад Топалов и Регина Тодоренко первое время скрывали свои отношения

Заметно, что молодожены старательно готовились к этому моменту. А судя по заготовленному листу с речью Регины, эти слова — не все, что они пообещали друг другу в день церемонии.