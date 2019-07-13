Регина Тодоренко и Влад Топалов поделились красивым видео со свадьбы и рассекретили свои клятвы друг другу

Регина Тодоренко и Влад Топалов тайно узаконили свои отношения еще в октябре прошлого года, однако без пышной церемонии с множеством гостей не обошлось. 3 июля артисты сыграли свадьбу, которую поклонники пары, да и сами возлюбленные, запомнят надолго.
12 июля супруги поделились сокровенным моментом церемонии — обменом свадебными клятвами. На наш взгляд, в видеоклипе, сделанным компанией Paramonova movies, запечатлено одно из самых красивых признаний в любви.
«Я облетела весь земной шар несколько раз и поняла, что координаты моей любви находятся здесь, в тебе. И, ты знаешь, нигде на планете нет такого прекрасного мужчины, как ты. Хотя один все-таки есть, но он как раз от тебя», — начала свою речь Регина, светясь от счастья.
«Я обещаю тебе всегда быть рядом с тобой во всех смыслах этих слов. Каждый день стараться быть лучше для тебя и не забывать говорить ''Я тебя люблю'' просто так», — искренне пообещал Влад.
Заметно, что молодожены старательно готовились к этому моменту. А судя по заготовленному листу с речью Регины, эти слова — не все, что они пообещали друг другу в день церемонии.