Под контролем: принц Гарри пойдет на свадьбу своей бывшей девушки Крессиды Бонас вместе с Меган Маркл

18 августа Крессида Бонас и ее возлюбленный Гарри Уэнтворт-Стэнли объявили о помолвке. Пара знакома уже много лет, а встречается с 2017 года.
Поговаривают, что невеста пригласила на торжество и своего бывшего избранника принца Гарри. Бонас встречалась с наследником престола в начале 2010-х, но прекратила эти отношения из-за нежелания постоянно находиться в центре внимания.
После расставания Гарри и Крессида сохранили дружеские отношения. Принц даже включил экс-возлюбленную в список гостей на своей свадьбе с Меган Маркл.
Никто не сомневается, что Гарри так же с удовольствием посетит торжество Крессиды. К тому же, многие уверены в том, что компанию ему составит Меган Маркл — герцогиня известна своей ревнивостью и желанием оградить супруга от внимания представительниц прекрасного пола.
Впрочем, по заверениям королевских инсайдеров, Маркл абсолютно нормально относится к Бонас. «Меган уже давно знакома с Крессидой и, как и принц Гарри, находится в хороших отношениях с ней. Она обязательно посетит ее свадьбу вместе с мужем», — сообщил порталу The Sun аноним.