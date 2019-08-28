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Под контролем: принц Гарри пойдет на свадьбу своей бывшей девушки Крессиды Бонас вместе с Меган Маркл

В середине августа стало известно, что Крессида Бонас выйдет замуж за Гарри Уэнтворта-Стэнли. Главной интригой свадьбы, конечно же, является присутствие на ней экс-бойфренда невесты принца Гарри и его молодой супруги Меган Маркл. 
Крессида Бонас
Гарри Уэнтворт-Стэнли и Крессида Бонас

18 августа Крессида Бонас и ее возлюбленный Гарри Уэнтворт-Стэнли объявили о помолвке. Пара знакома уже много лет, а встречается с 2017 года. 

Так как Крессида давно дружит с принцессой Евгенией, на ее свадьбе обязательно будут присутствовать члены британской королевской семьи. 

Поговаривают, что невеста пригласила на торжество и своего бывшего избранника принца Гарри. Бонас встречалась с наследником престола в начале 2010-х, но прекратила эти отношения из-за нежелания постоянно находиться в центре внимания. 

Принц Гарри, Крессида Бонас
Принц Гарри и Крессида Бонас

После расставания Гарри и Крессида сохранили дружеские отношения. Принц даже включил экс-возлюбленную в список гостей на своей свадьбе с Меган Маркл. 

Тогда на торжество девушка пришла одна, без нового избранника.

Никто не сомневается, что Гарри так же с удовольствием посетит торжество Крессиды. К тому же, многие уверены в том, что компанию ему составит Меган Маркл — герцогиня известна своей ревнивостью и желанием оградить супруга от внимания представительниц прекрасного пола. 

Впрочем, по заверениям королевских инсайдеров, Маркл абсолютно нормально относится к Бонас. «Меган уже давно знакома с Крессидой и, как и принц Гарри, находится в хороших отношениях с ней. Она обязательно посетит ее свадьбу вместе с мужем», — сообщил порталу The Sun аноним. 

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28 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @harrywent/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Крессида Бонас, Меган Маркл, Принц Гарри

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2 комментария Добавить комментарий
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  • "Гарри и его молодой супруги Меган" - axa-xa!

  • Гарри пойдёт на свадьбу Крессиды С Меган? Или всё-таки Гарри с Меган?

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