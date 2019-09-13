«Хохочу»: Максим Виторган потерял обручальное кольцо в день свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова

13 сентября Ксения Собчак и Константин Богомолов сказали друг другу заветное «да». В этот же день бывший супруг медиадивы Максим Виторган лишился своего обручального кольца, однако не сильно расстроился.

Максим Виторган

13 сентября 2019 года — эту дату отечественный шоу-бизнес запомнит надолго. В этот день состоялась свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. И пока журналистка обменивалась клятвами с режиссером, ее бывший супруг Максим Виторган тоже не скучал.



Максим поделился забавной историей

Утро актер провел в компании двухлетнего сына, а позже отправился в Дом культуры им. Зуева, где полным ходом шли репетиции его последнего спектакля. Там-то Максим и понял, что потерял обручальное кольцо. Не спешите охать — украшение было лишь реквизитом для сцены в постановке. Однако случай, конечно, получился забавный.



1 2 3 ... 10 Максим Виторган поделился с фолловерами забавным случаем

О своей пропаже Виторган сообщил в инстаграм-историях. «Сейчас на съемочной площадке реквизиторы потеряли мое игровое обручальное кольцо… Хохочу», — поведал актер, сопроводив слова забавным селфи.