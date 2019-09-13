Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Хохочу»: Максим Виторган потерял обручальное кольцо в день свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова

13 сентября Ксения Собчак и Константин Богомолов сказали друг другу заветное «да». В этот же день бывший супруг медиадивы Максим Виторган лишился своего обручального кольца, однако не сильно расстроился.
Максим Виторган
Максим Виторган

13 сентября 2019 года — эту дату отечественный шоу-бизнес запомнит надолго. В этот день состоялась свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. И пока журналистка обменивалась клятвами с режиссером, ее бывший супруг Максим Виторган тоже не скучал. 

Максим Виторган
Максим поделился забавной историей

Утро актер провел в компании двухлетнего сына, а позже отправился в Дом культуры им. Зуева, где полным ходом шли репетиции его последнего спектакля. Там-то Максим и понял, что потерял обручальное кольцо. Не спешите охать — украшение было лишь реквизитом для сцены в постановке. Однако случай, конечно, получился забавный.

О своей пропаже Виторган сообщил в инстаграм-историях. «Сейчас на съемочной площадке реквизиторы потеряли мое игровое обручальное кольцо… Хохочу», — поведал актер, сопроводив слова забавным селфи.

Перейти к обсуждению


13 сентября 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото @mvitorgan, @xenia_sobchak/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru
Теги

Ксения Собчак, Максим Виторган

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.