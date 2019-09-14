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Свадьба года: Киркоров, Лобода и другие звезды пришли поздравить молодоженов Собчак и Богомолова в Музей Москвы

Ксения Собчак и Константин Богомолов стали мужем и женой 13 сентября. Их свадьба запомнилась размахом, внушительным списком звездных гостей и смелым танцем невесты.
Ксения Собчак, Константин Богомолов
Ксения Собчак и Константин Богомолов

13 сентября Ксения Собчак и Константин Богомолов сказали заветное «да» в Грибоедовском ЗАГСе города Москвы и стали законными мужем и женой. С самого утра все разговоры были только об этой паре: вместо привычного лимузина — катафалк и карета, вместо строго костюма жениха — цветная рубашка. 

Ксения Собчак, Константин Богомолов, Яна Рудковская

После ЗАГСа новобрачные отправились на венчание в Храм Вознесения Господня у Никитских ворот. А к вечеру переместились в Музей Москвы для дальнейшего празднования. Гостей было не счесть. Торжество посетили Филипп Киркоров, Валентин Юдашкин, Рената Литвинова, Яна Рудковская, Елена Перминова, Виктор Дробыш и многие-многие другие. 

Каждый старался лично поздравить молодоженов и произнести особенный тост, но все сошлись в одном — между Ксенией и Константином настоящая любовь. После слов новобрачных началась настоящая вечеринка: на сцене выступили Глюкоза, Светлана Лобода, а первый танец пара исполнила под песню Филиппа Киркорова «Снег».

После Ксения по-настоящему удивила гостей, а кого-то, возможно, и смутила. Переодевшись в чулки и корсет, Собчак исполнила эротический танец под композицию «Войди в меня». Да, кажется, это самый смелый образ телеведущей на нашей памяти.

Необычность праздника оценили без исключения все приглашенные звезды, а было их более 300 человек. Многие уже прозвали Собчак и Богомолова парой года, так оно и есть — об их свадьбе будут говорить еще долго.

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Текст Екатерина Авдеева
Фото Instagram, Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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18 комментариев Добавить комментарий
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  • а я им даже завидую. Кайфуют от жизни, делают что нравится и свадьба не скучная!!!

  • Забористая трава, видимо, подавалась на этой свадьбе. Не знаю чем ещё объяснить этот адовый трэш. Сейчас даже про Тарасовых все забудут, про Билана и прочих отличившихся))

  • Танец невесты улёт! Крутить .опой перед гостями это, конечно, запомнится надолго. Что только хотела донести невеста своим посылом в массы?!

  • Нет, это "провал года" - скучно, неинтересно, безидейно, не стильно. Режиссёр Богмолов продемонстрировал свою творческую импотенцию. Союз ужа и ежа отметили понадёргаными из разных пьес несмешными шутками уровня камеди сельской школы. Полнейшее разочарование.

  • платье такое красивое ей не идёт ,оно деля симпатичных лиц.

  • У мальчиков из подтанцовки ноги длиннее и стройнее чем у Ксюши)))) Надо было ей танец сольный делать, чтоб никто не отвлекал от танцевальных па Ксюшеньки)

  • А что не скучная свадьба- это обязательно чтоб было как будто вы все обдолбались и смешались в кучу кони ( Ксения), люди, и несчастные Пушкин, Грибоедов и Булгаков запереворачивались в гробах? Не, ну тогда шли б до конца, приделали бы например хвост к попе и ещё что-нибудь интересное

  • Зря Волочкова не пошла. Такое шоу когда ещё увидишь. Чтоб сама дряблая Собчак скакала в неглиже)

  • "Женитьба - дело серьёзное. Жениться надо так, чтобы раз и навсегда. Особенно в седьмой раз" - Максим Дунаевский ...

  • Ксюшин танец постановка Богомолова?))

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