Свадьба года: Киркоров, Лобода и другие звезды пришли поздравить молодоженов Собчак и Богомолова в Музей Москвы

Ксения Собчак и Константин Богомолов стали мужем и женой 13 сентября. Их свадьба запомнилась размахом, внушительным списком звездных гостей и смелым танцем невесты.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

13 сентября Ксения Собчак и Константин Богомолов сказали заветное «да» в Грибоедовском ЗАГСе города Москвы и стали законными мужем и женой. С самого утра все разговоры были только об этой паре: вместо привычного лимузина — катафалк и карета, вместо строго костюма жениха — цветная рубашка.

После ЗАГСа новобрачные отправились на венчание в Храм Вознесения Господня у Никитских ворот. А к вечеру переместились в Музей Москвы для дальнейшего празднования. Гостей было не счесть. Торжество посетили Филипп Киркоров, Валентин Юдашкин, Рената Литвинова, Яна Рудковская, Елена Перминова, Виктор Дробыш и многие-многие другие.

Каждый старался лично поздравить молодоженов и произнести особенный тост, но все сошлись в одном — между Ксенией и Константином настоящая любовь. После слов новобрачных началась настоящая вечеринка: на сцене выступили Глюкоза, Светлана Лобода, а первый танец пара исполнила под песню Филиппа Киркорова «Снег».



После Ксения по-настоящему удивила гостей, а кого-то, возможно, и смутила. Переодевшись в чулки и корсет, Собчак исполнила эротический танец под композицию «Войди в меня». Да, кажется, это самый смелый образ телеведущей на нашей памяти.

1 2 3 ... 10 Ксения Собчак и Константин Богомолов отметили свадьбу в Музее Москвы

Необычность праздника оценили без исключения все приглашенные звезды, а было их более 300 человек. Многие уже прозвали Собчак и Богомолова парой года, так оно и есть — об их свадьбе будут говорить еще долго.