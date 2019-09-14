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Получивший убежище в России Эдвард Сноуден сообщил, что тайно женился в Москве

С 2013 года Эдвард Сноуден живет в Москве. Как оказалось, здесь же он связал себя узами брака. 
Эдвард Сноуден
Эдвард Сноуден

Эдвард Сноуден прославился на весь мир в 2013 году, когда предал огласке секретные данные американских спецслужб. Бывший сотрудник АНБ получил убежище в России и с тех пор живет здесь. 

О случившемся даже сняли фильм, где роль Эдварда сыграл Джозеф Гордон-Левитт.

Также совсем скоро выйдет книга Сноудена, в которой он рассказывает о том, что побудило его разгласить данные АНБ, а также о личной жизни и своем прошлом. 

В преддверии выхода мемуаров в газете The Guardian вышло интервью с бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности. В беседе с журналистом Эдвард говорил не только о своей книге, но и сообщил неожиданную новость. Как оказалось, Сноуден женат уже два года.

Вместе со своей девушкой, американкой Линдси Миллс, он тайно расписался в Москве еще два года назад. 
  • Эдвард Сноуден
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    В 2013 году Эдвард Сноуден разгласил секретные данные АНБ о наблюдении спецслужбы за гражданами
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Также Сноуден поведал и о жизни в России. По его словам, это «одна из самых красивых стран в мире». Сейчас Эдвард живет на окраине Москвы и зарабатывает на жизнь, проводя лекции и семинары студентам.

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Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images

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  • Гнию, мучаюсь.
    Пиздашваль ослоёбина - крыса не я наблёванная гниющаяся мучающаяся наблёванная 20 февраля 1984г. и не этот! Пиздаблевотня преступная сосни *** яйца рвотное, блевотни полакай рвотное пиздасущество!
    Я напечатала в интернете!

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