Получивший убежище в России Эдвард Сноуден сообщил, что тайно женился в Москве

Эдвард Сноуден прославился на весь мир в 2013 году, когда предал огласке секретные данные американских спецслужб. Бывший сотрудник АНБ получил убежище в России и с тех пор живет здесь.
О случившемся даже сняли фильм, где роль Эдварда сыграл Джозеф Гордон-Левитт.
В преддверии выхода мемуаров в газете The Guardian вышло интервью с бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности. В беседе с журналистом Эдвард говорил не только о своей книге, но и сообщил неожиданную новость. Как оказалось, Сноуден женат уже два года.
Также Сноуден поведал и о жизни в России. По его словам, это «одна из самых красивых стран в мире». Сейчас Эдвард живет на окраине Москвы и зарабатывает на жизнь, проводя лекции и семинары студентам.