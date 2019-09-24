«Без мужа»: Анна Цуканова-Котт одна отправилась в свадебное путешествие в Париж, откуда публикует провокационные снимки в нижнем белье

19 сентября Анна Цуканова-Котт и Александр Котт официально зарегистрировали свои отношения. Через несколько дней после скромной церемонии пара спланировала медовый месяц, однако провести его супруги решили... по отдельности.
«Я уехала в свадебное путешествие в Париж без мужа!» — сообщила Анна в своем Инстаграме.
Цуканова-Котт позировала у окна в черно-белом боди Etam с открытой спиной, а глубокое декольте подчеркнуло пышные формы актрисы. «Анна, какая вы красивая и эффектная», — отметили интернет-пользователи.