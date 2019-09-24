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«Без мужа»: Анна Цуканова-Котт одна отправилась в свадебное путешествие в Париж, откуда публикует провокационные снимки в нижнем белье

Совсем недавно Анна Цуканова-Котт и Александр Котт официально стали мужем и женой. Медовый месяц было решено провести во Франции, однако в свадебное путешествие актриса отправилась одна. 
Анна Цуканова-Котт, Александр Котт
Анна Цуканова-Котт и Александр Котт

19 сентября Анна Цуканова-Котт и Александр Котт официально зарегистрировали свои отношения. Через несколько дней после скромной церемонии пара спланировала медовый месяц, однако провести его супруги решили... по отдельности. 

Анна Цуканова-Котт
Анна Цуканова-Котт восхитила фолловеров своей фигурой

«Я уехала в свадебное путешествие в Париж без мужа!» — сообщила Анна в своем Инстаграме.

А чтобы привлечь внимание супруга, а заодно и полмиллиона своих подписчиков, актриса поделилась откровенными снимками в нижнем белье. 
  • Анна Цуканова-Котт, Александр Котт
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    Александр и Анна воспитывают двоих детей: 11-летнего сына Михаила и дочь Лею, которая появилась на свет год назад
    Смотреть галерею

Цуканова-Котт позировала у окна в черно-белом боди Etam с открытой спиной, а глубокое декольте подчеркнуло пышные формы актрисы. «Анна, какая вы красивая и эффектная», — отметили интернет-пользователи. 

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24 сентября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @anna_tsukanova_kott/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Анна Цуканова-Котт

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