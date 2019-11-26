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Экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз

В марте 2019 года Женя поведала, что рассталась со вторым супругом. Вскоре певица вновь связала себя узами брака. 
Женя Огурцова
Женя Огурцова

В сентябре этого года Женя Огурцова поделилась с подписчиками радостной новостью: спустя несколько месяцев после развода с Анатолием Рамоновым ей вновь сделали предложение.

Экс-«Ранетка» призналась, что первое время не воспринимала всерьез своего избранника, однако ему удалось завоевать ее внимание, и чувства взяли верх.

26 ноября пара сыграла свадьбу.

Огурцова опубликовала фото в подвенечном платье в Инстаграме и поделилась своими эмоциями: «Такой свадьбы у меня никогда не было. Я впервые чувствовала такое волнение! Я чуть в обморок не упала, когда жених зашел за мной, и еле сдержала слезы в ЗАГСе!» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

«А вообще, я сегодня жадина, не хочу с вами делиться своим состоянием абсолютного счастья! Сегодняшний день только для нас!» — продолжила артистка.
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    Женя Огурцова часто рассказывает о своей личной жизни пользователям Сети
    Смотреть галерею

Женя пока не раскрыла личность жениха. Ранее она говорила, что еще не готова рассказывать о нем и даже называть его имя. 

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Текст Екатерина Авдеева
Фото @ogyrtsova_official, @dream_and_dress/Instagram

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  • Все ранетки с самой ранеточной стадии замужем побывали, теперь уже по третьему кругу пошли...

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
«Не поддерживаю феминизм, это противоестественно»: Боярская высказалась о роли женщины
58 Комментариев





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