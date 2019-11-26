Экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз

В марте 2019 года Женя поведала, что рассталась со вторым супругом. Вскоре певица вновь связала себя узами брака.

Женя Огурцова

В сентябре этого года Женя Огурцова поделилась с подписчиками радостной новостью: спустя несколько месяцев после развода с Анатолием Рамоновым ей вновь сделали предложение.



Экс-«Ранетка» призналась, что первое время не воспринимала всерьез своего избранника, однако ему удалось завоевать ее внимание, и чувства взяли верх.

26 ноября пара сыграла свадьбу.

Огурцова опубликовала фото в подвенечном платье в Инстаграме и поделилась своими эмоциями: «Такой свадьбы у меня никогда не было. Я впервые чувствовала такое волнение! Я чуть в обморок не упала, когда жених зашел за мной, и еле сдержала слезы в ЗАГСе!» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

«А вообще, я сегодня жадина, не хочу с вами делиться своим состоянием абсолютного счастья! Сегодняшний день только для нас!» — продолжила артистка.

1 2 3 ... 10 Женя Огурцова часто рассказывает о своей личной жизни пользователям Сети

Женя пока не раскрыла личность жениха. Ранее она говорила, что еще не готова рассказывать о нем и даже называть его имя.