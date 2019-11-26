Экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз

В сентябре этого года Женя Огурцова поделилась с подписчиками радостной новостью: спустя несколько месяцев после развода с Анатолием Рамоновым ей вновь сделали предложение.
Экс-«Ранетка» призналась, что первое время не воспринимала всерьез своего избранника, однако ему удалось завоевать ее внимание, и чувства взяли верх.
Огурцова опубликовала фото в подвенечном платье в Инстаграме и поделилась своими эмоциями: «Такой свадьбы у меня никогда не было. Я впервые чувствовала такое волнение! Я чуть в обморок не упала, когда жених зашел за мной, и еле сдержала слезы в ЗАГСе!» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
Женя пока не раскрыла личность жениха. Ранее она говорила, что еще не готова рассказывать о нем и даже называть его имя.