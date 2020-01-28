Бывшая жена Андрея Аршавина заинтриговала фолловеров снимком в свадебном платье

Некоторое время назад Алиса Аршавина призналась подписчикам, что снова влюблена. Кажется, скоро журналистка и ее новый избранник отправятся под венец!

Андрей и Алиса Аршавины

Год назад стало известно о разводе Андрея и Алисы Аршавиных. По слухам, причиной разрыва послужили измены футболиста: с Юлией Барановской, кстати, спортсмен расстался по этой же причине.

Пока Андрей налаживал общение с детьми от телеведущей, Алиса устраивала личную жизнь.

В своем микроблоге женщина не раз намекала, что наконец встретила того самого, и постоянно публиковала фотографии с подарками и букетами от избранника.

Алиса скрывает имя возлюбленного и не показывает фолловерам его лица. Однако это не мешает ей раскрывать детали своих отношений в интернет-пространстве.

Так, 27 января Аршавина опубликовала фото, на котором позирует в элегантном белом платье.

Поклонники сразу же начали поздравлять Алису со скорой свадьбой и делать ей комплименты. Однако спустя некоторое время Аршавина объяснила, что на самом деле это платье не свадебное, а просто вечернее.

1 2 3 ... 10 Алиса Аршавина показала фото в белом платье

Впрочем, в комментариях к посту женщина уточнила, что уже... вышла замуж. «У меня был несчастный брак с Андреем, сейчас счастливый брак с другим», — написала Алиса, чем еще сильнее запутала подписчиков.