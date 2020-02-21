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Свадьба в прямом эфире: Саша Зверева вышла замуж за американского бойфренда

Скромное торжество, которое планировала Саша Зверева, обернулось пиром на весь мир. В прямом смысле этого слова. Экс-солистка группы «Демо» вела прямую трансляцию на специальном сайте и делилась подробностями в своем Инстаграме.

В марте 2019-го стало известно о том, что Саша Зверева выходит замуж. Российская певица, которая уже несколько лет живет в США, получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного по имени Дэн во время их поездки по стране. «Ну вот и все. Мы вернулись домой из путешествия в вечность. И кажется, что мир уже не будет прежним», — делилась тогда счастливая невеста.

Отмечать решили с размахом, выделив на подготовку ровно год. Четыре платья невесты, свыше 150 гостей, шатры, волшебство — планы были грандиозные. И вдруг неожиданно Зверева сообщает, что отменила свадьбу. Не успели мы ахнуть, как выяснилось, церемония будет, но менее скромная. Дату выбрали красивую — 20.02.2020, а местом проведения — «самый красивый город Калифорнии» Охай. Там пара арендовала целое ранчо. 

За пару дней до свадьбы невеста вдруг огорошила фолловеров неожиданным сообщением: поклонники Саши также в числе приглашенных. Для этого достаточно лишь заплатить. Цена «входного билета» — от 500 до 15 000 рублей. «Сумма на ваше усмотрение. Мы рассчитали самую низкую стоимость эфира в 500₽, чтобы просто покрыть расходы на его организацию», — пояснила Зверева и добавила, что количество мест все же ограничено. Похоже, их раскупили многочисленные фанаты Зверевой — мы пытались, но не смогли попасть на вечеринку. 

«Мой последний рассвет невестой...»
«Мой последний рассвет невестой...»

Ровно за сутки звезда начала делиться подробностями церемонии в своем Инстаграме. Показала, как они приехали на ранчо, как докупали необходимые вещи, как окуривали белым (калифорнийским) шалфеем комнаты в доме — для лучшего энергетического потока.

День Х начался с семейного завтрака, на котором собрались самые близкие пары. По плану, составленному невестой, после у них намечались чайные церемонии и плетение венков.

Ровно за час до начала свадьбы Саша Зверева показала свое платье. Ничего не скажешь — очень красивое! Легкое, воздушное, свободное. На последнее поклонники обратили особое внимание, ведь они до сих пор уверены, что артистка ждет четвертого ребенка. 

Вам не кажется, что они правы?

По количеству присутствующих гостей (не больше 15 человек) торжество и правда получилось скромным и очень душевным. В скором времени Саша пообещала поделиться мини-фильмом о том, как прошла их церемония. Ждем с нетерпением!

  • Саша Зверева
    1 2 3 ...8
    Вот так, по мнению специальной программы в Инстаграме, Дэн и Саша будут выглядеть в старости
    Смотреть галерею

Woman.ru поздравляет Сашу и Дэна с этим замечательным событием и желает им прожить счастливо до старости лет. Как на этом фото, которым Зверева поделилась в своем Инстаграме в июле 2019 года. Совет да любовь!

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21 февраля 2020
Текст Алена Петровская
Фото @sashazvereva/Instagram
Теги

Саша Зверева

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Осподя.... и ВОТ ЭТО ВОТ- мечта всей жизни для тетьки с кучей детей, имеющей кажется три брака за плечами? жалость какая ((( Ну ок, пусть будет счастлива, ничего плохого ей не желаю.

  • Это мильярдер, очередной муШ? Она же учит женсЩин как строить отношения с богатыми, успешными. Вот Шуретта-планцета дает, последний рассвет. Да она еще Алку переплюнет по количеству браков. Хотя там Седокова на пятки наступает, по количеству гражданских мужей и детей.

  • Интересно кем работает этот Ден, что согласился жениться на женщине с детьми от разных мужчин. Она зарабатывает хорошо на глупых мамашках. В своём инстаграме она рассказывает о том, что надо рожать дома, отказаться от лекарств и перейти на гомеопатию, отказ от прививок. И проводит курсы для мам в России.

  • Гость

    Это мильярдер, очередной муШ? Она же учит женсЩин как строить отношения с богатыми, успешными. Вот Шуретта-планцета дает, последний рассвет. Да она еще Алку переплюнет по количеству браков. Хотя там Седокова на пятки наступает, по количеству гражданских мужей и детей.

    У Седоковой точно два мужа, от которых девочки, были официальные. А отец третьего мальчика с ней не жил и в ГБ, познакомились, пообщались, залетели и тут же он и срулил. Про эту даму на фото я мало что знаю, не следила за ее биографией, но сама свадьба выглядит такой бюджетной... не, ну хорошо, вышла замуж, будет жить с ним в Америке, норм. Но это точно не та свадьба, от которой душа поет у тех, кто ее со стороны наблюдает , а она же еще и денег хотела поиметь за это довольно скучное зрелище вроде бы?

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