Получать больше удовольствия от вождения очень просто: новые модели smart Brabus превосходят по мощности все предыдущие версии smart. Автомобили представлены в нескольких вариантах: fortwo, fortwo cabrio и forfour.

Новый smart Brabus — один из самых спортивных автомобилей в своем сегменте благодаря мощному двигателю с турбонаддувом, спортивной подвеске со специально адаптированной системой ESP, спортивному рулевому управлению с усилителем руля и спортивному исполнению КПП с двойным сцеплением twinmic с функцией Race Start.

Впрочем, мощный двигатель с турбонаддувом — далеко не единственное техническое решение в автомобиле, которое заслуживает особого внимания:

Адаптированная с точки зрения спортивных характеристик система Direct-Steer с параметрическим усилителем руля и регулируемым передаточным отношением доступна в сочетании со специально увеличенным возвратным крутящим моментом для smart Brabus. Это означает, что водитель лучше чувствует сцепление колес с дорогой при рулевом управлении, что позволяет ему лучше контролировать автомобиль и в то же время обеспечивает еще больше удовольствия от вождения.

Благодаря улучшенному времени отклика (лучше до 40 % по сравнению с другими версиями smart) и более коротким передаточным числам, чем в модели мощностью 66 кВт, 6-ступенчатая КПП с двойным сцеплением twinamic предназначена специально для спортивного вождения. Она также предлагает функцию Race Start, которая автоматически задает оптимальное число оборотов в минуту и пробуксовку сцепления для максимального набора скорости с места. Чтобы воспользоваться этой функцией, водитель должен просто отпустить педаль тормоза, предварительно выжав ее и «втопив» педаль газа.

Все модели smart Brabus в серийной комплектации оснащаются запираемым перчаточным ящиком, пакетом Cool & Audio и имеют функцию контроля дистанции до впереди идущего автомобиля. Модели smart Brabus fortwo coupé и forfour также поставляются с панорамной крышей с завода.

Дополнительную информацию о автомобилях smart можно найти на официальном сайте.