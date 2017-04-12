В конце марта во флагманском салоне продаж «Мерседес-Бенц РУС» в Москве состоялось открытие выставки работ Энди Уорхола. Мероприятие посетили многие поклонники марки, включая Диму Билана, Яну Рудковскую и Евгения Плющенко.

1 2 3 ... 9 Дима Билан, Яна Рудковская и Евгений Плющенко с гостьей мероприятия

30 марта в столичном автосалоне «Мерседес-Бенц РУС» открылась выставка «Любимая машина Энди Уорхола», на которой представлены 50 оригинальных работ художника. Принты можно разделить на 4 темы: автомобили времени Уорхола, старинные автомобили, футуристические модели и изображение Мэрилин Монро.

Основатель поп-арта обожал автомобили, а свой любимый спортивный Mercedes-Benz 300 SL Уорхол изобразил в самых разных техниках. Именно эта машина стала жемчужиной экспозиции.

На открытии выставки побывали Дима Билан, Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Оценить знаменитые работы Уорхола можете и вы. Выставка продлится до конца апреля в столичном автосалоне «Мерседес-Бенц РУС» по адресу Ленинградский проспект 39а.