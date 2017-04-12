30 марта в столичном автосалоне «Мерседес-Бенц РУС» открылась выставка «Любимая машина Энди Уорхола», на которой представлены 50 оригинальных работ художника. Принты можно разделить на 4 темы: автомобили времени Уорхола, старинные автомобили, футуристические модели и изображение Мэрилин Монро.
На открытии выставки побывали Дима Билан, Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Оценить знаменитые работы Уорхола можете и вы. Выставка продлится до конца апреля в столичном автосалоне «Мерседес-Бенц РУС» по адресу Ленинградский проспект 39а.