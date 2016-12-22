Компания P&G в России начала сотрудничество с благотворительным движением #ЩедрыйВторник в рамках программы «P&G Забота в каждый дом». В поддержку этого проекта организация запустила полезные инициативы и волонтерские акции.

Российское подразделение P&G стало партнером всемирной общественной инициативы #ЩедрыйВторник. Компания уже давно реализует благотворительные проекты на территории нашей страны и помогает социально-незащищенным слоям населения: детям-сиротам, одиноким пенсионерам, семьям, оказавшимся в тяжелых жизненных ситуациях.

Одним из наиболее важных направлений программы «P&G Забота в каждый дом» является партнерство с «Детскими деревнями — SOS». Этот проект существует уже больше 20 лет как альтернатива традиционным детским домам, в которых дети, оставшиеся без семьи, живут в отдельных домах и воспитываются SOS-мамами.

Так, накануне #ЩедрогоВторника P&G посетила воспитанников «Детских деревень» и передала им подарки. В частности, «Детская деревня — SOS Пушкин» получила микроавтобус, чтобы ребята могли посещать занятия, секции, кружки, театры и концерты.

К слову, помочь детям-сиротам может каждый: P&G и торговая сеть «Лента» запустили акцию «Превращай покупки в добрые дела». Часть средств, вырученных от продажи продукции P&G, будет передана ребятам, которые остались без родителей.

